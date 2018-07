Virgin Voyages Recomienda las Experiencias “Vitamin Sea” para Todos los Navegantes

GÉNOVA, Italia--(BUSINESS WIRE)--jul. 24, 2018--El fundador de Virgin Group, Sir Richard Branson, y el presidente y gerente general de Virgin Voyages, Tom McAlpin, dieron a conocer presentaciones y animaciones de nueve nuevos espacios públicos del primer barco de la compañía, así como detalles de programación innovadores sobre su enfoque para el bienestar de los navegantes que la marca denomina “Vitamin Sea” (Vitamina Marina).

Como parte del propósito de la marca “Epic Sea Change for All” (Cambio marino épico para todos), Virgin Voyages se ha comprometido a ofrecer experiencias transformadoras y rejuvenecedoras para sus navegantes. La ideología “Vitamin Sea” está inspirada en los océanos y en su importancia para la salud y para el bienestar de nuestro planeta y de nuestra vida cotidiana. El enfoque también coloca a los viajes saludables en primer plano en su experiencia “Adult by Design” (Intencionalmente para adultos) para navegantes mayores de 18 años.

“Todos estamos tan ocupados con el trabajo, la familia y las cosas cotidianas de la vida que las vacaciones resultan esenciales para que podamos recargar energía y vivir una vida mejor”, comentó McAlpin. “Con el bienestar como prioridad en todo lo que hacemos, las personas que naveguen con Virgin Voyages regresarán sintiéndose rejuvenecidas al haber aprovechado realmente el descanso en sus vacaciones”.

La compañía también anunció que eliminará los plásticos de un solo uso para los navegantes como parte de su objetivo de crear una de las flotas más limpias del mar. Esta iniciativa incluye prohibir los artículos de plástico a bordo, entre ellos, sorbetes, bebidas embotelladas, bolsas de compras, empaques de alimentos y más. En cambio, la compañía hará hincapié en el uso de materiales reciclables y reutilizables en todo el barco. Los navegantes podrán acceder a agua filtrada con gas y sin gas de cortesía en todos los bares y restaurantes, y en las estaciones de agua filtrada Natura especialmente diseñadas que se encuentran en todo el barco.

El espíritu de “Vitamin Sea” fluye naturalmente en todo el barco, donde el bienestar se activa a través de una combinación de momentos de mucha energía y experiencias de relajación y de rejuvenecimiento. Se ofrece una gran variedad de clases de gimnasia grupales a bordo, de cortesía con la tarifa del viaje, lo que brinda a los navegantes muchas oportunidades para deleitarse con sus actividades de acondicionamiento físico favoritas o, incluso, probar algo nuevo.

El barco fue diseñado con amplios espacios al aire libre y con vistas hacia el exterior para que los navegantes puedan disfrutar de todas y de cada una de las actividades. The Crow’s Nest, con su vista de 360 grados, es una terraza apartada para practicar yoga al amanecer y durante la puesta de sol. Junto a esta área de Zen, se encuentra la pista de atletismo roja exclusiva de Virgin llamada The Runway, que se ve como una aureola sobre el barco. Allí los navegantes pueden hacer ejercicio, pasear o patinar.

Diseñados por Concrete Amsterdam, los diseñadores “rock and roll” del grupo creativo de Virgin, The Crow’s Nest y The Runway se conectan con The Athletic Club. Además de ofrecer momentos de desintoxicación y “retoxificación”, el espacio cuenta con una zona de entrenamiento al aire libre, que incluye un ring de boxeo, ​​equipos de musculación y gimnasia, como los que encontraría en los clubes deportivos de Nueva York de la década de 1920, juegos de gran tamaño para adultos al aire libre, cabañas de relajación y un bar deportivo para socializar después del entrenamiento.

The B-Complex ofrece la mejor experiencia de bienestar y acondicionamiento físico con equipos de fuerza, spinning, yoga y entrenamiento cardiovascular en sus salas Build, Burn, Bike y Balance, todas con espectaculares vistas al mar. Para el acondicionamiento físico a pedido, los gimnasios Burn y Build estarán equipados con Technogym ARTIS, una línea de tecnología de acondicionamiento físico de última generación diseñada para la sostenibilidad.

Después del ejercicio o de encontrar su momento de reflexión, los navegantes se recuperarán en la zona de serenidad en la piscina Well-being y aumentarán su rendimiento con jugos recién exprimidos servidos en el bar Gym and Tonic. MyBeast, un aparato artístico de acondicionamiento físico y recreación para adultos diseñado por Equilibria, aportará una atmósfera tipo Venice Beach a la Piscina Well-being.

En la cubierta 5, el bienestar será el centro de todo en Redemption, el spa del barco. Inspirado en una cueva submarina, Redemption servirá como escondite de sirenas y tritones con piscina de hidroterapia, sala de barro, sala de sales, piscinas pequeñas de agua fría, camas de cuarzo y tratamientos de spa rejuvenecedores. Por la noche, los navegantes pueden completar su viaje de bienestar asistiendo a una de las fiestas de spa nocturnas del viaje, donde un fantástico DJ transformará la suite termal del spa en un espectacular refugio de sirenas.

Vitamin Sea también se dedica a hacerlo sentir mimado y cuidado. El Scarlet Lady ofrecerá una variedad de tratamientos personales en diferentes espacios en todo el barco para transformar a los navegantes. Esto incluye un salón-bar independiente para el secado del cabello llamado salón Dry Dock, la barbería Stubble & Groom, con un spa de pedicuría para hombres con vista al mar a través de un ojo de buey, y para completar, el maravilloso spa para manos y pies.

Virgin Voyages es una marca de viajes global, comprometida a crear las vacaciones más irresistibles del mundo. Con operaciones en los EE. UU., el Reino Unido y Europa, Virgin Voyages actualmente cuenta con tres barcos bajo pedido con Fincantieri, constructor maestro de barcos. El primer barco de Virgin Voyages, Scarlet Lady, llegará a PortMiami en 2020 para su temporada inaugural de navegación, en la que se dirigirá hacia el Caribe con más de 2700 navegantes y 1150 tripulantes de todo el mundo. Esté atento a virginvoyages.com para recibir más actualizaciones.

