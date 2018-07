CSC kündigt die Einführung von CSC Security Center an

WILMINGTON, Del.--(BUSINESS WIRE)--Jul 24, 2018--CSC Security Center℠ ist eine einzigartige Online-Benutzeroberfläche. Sie wurde entwickelt, um Schwachstellen aufzudecken, die wichtige Online-Marken-Assets für Cyber-Kriminalität anfällig machen. Dank der fortschrittlichen, von CSC® entwickelten Analytik zur Erkennung dieser Risiken können Unternehmen schnell Maßnahmen ergreifen, um reale Online-Bedrohungen zu reduzieren, welche die Webpräsenz, Kundendaten und wichtige Geschäftsfunktionen wie E-Mail beeinträchtigen.

Seit zwei Jahrzehnten ist CSC führend bei der Unterstützung von Markeninhabern durch Domainnamen-Verwaltung, Strategien für digitale Marken und Verwaltung von domain-bezogenen Produkten wie DNS, SSL-Zertifikaten und neuen generischen Top-Level-Domains (gTLDs).

„Wir verstehen die scheinbar unmögliche Aufgabe unserer Kunden, ihre Unternehmen und Marken-Assets vor internen und externen Sicherheitsbedrohungen zu schützen, und dass die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs oberste Priorität hat“, sagt Mark Calandra, General Manager von CSC Digital Brand Services. „Trotz der weit verbreiteten Cyber-Kriminalität beachten Unternehmen oft nicht die Sicherheit von Domainnamen, DNS und SSL-Zertifikaten. CSC Security Center gibt unseren Kunden Einblick in und einfache Kontrolle über diese wichtigen Komponenten ihrer Online-Marken.“

CSC Security Center nutzt moderne firmeneigene Algorithmen, um geschäftskritische Domains zu identifizieren und zu schützen. Dazu gehört die Sperrung von Domains auf Registry- und Registrar-Ebene, um unbefugte Änderungen zu verhindern, die Überprüfung von Benutzern und Zugriffsebenen auf korrekte Berechtigungen und die Implementierung von DNS-Hosting und korrekter SSL-Zertifikate in den Portfolios der Kunden von CSC.

„Die Domain-Branche ist keine Unbekannte für Hacker und Cyber-Kriminelle, welche die Kontrolle übernehmen und Domainnamen ändern oder umleiten und damit das Geschäft, den Umsatz sowie den Ruf eines Unternehmens gefährden“, erklärt Calandra. „CSC Security Center ist so konzipiert, dass es unseren Kunden nicht nur mitteilt, ob sie ein Problem haben, sondern auch, was sie tun müssen, um es zu beheben. Unser Ziel ist es, unseren Kunden zu helfen, diese Situationen zu vermeiden, indem wir ihnen mit einer einzigen Ansicht einen Überblick über all diese Risikobereiche bieten.“

CSC arbeitet mit seinen Kunden zusammen, um ihnen bei der Bewältigung der komplexesten Herausforderungen in Bezug auf ihre Online-Marken zu helfen. Der Erfolg von CSC hängt von unseren Lösungen ab, die es unseren Kunden ermöglichen, beste Leistungen zu erreichen.

„Wir freuen uns auf die Einführung von CSC Security Center“, ergänzt Calandra. „Es ist ein wichtiges Werkzeug, von dem Unternehmen nicht wissen, dass sie es brauchen, bis sie es gesehen haben. Wir sind überzeugt, dass dies eine neue Definition der Domainnamen-Verwaltung bedeutet.“

Über CSC

CSC ist ein weltweit führender Anbieter von Digital Brand Services mit Sitz in Wilmington, Delaware, und weiteren Niederlassungen in den USA, Kanada, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum.

CSC hilft Unternehmen, online zu wachsen. Wir helfen unseren Kunden, ihre wertvollen Marken-Assets zu verwalten, voranzubringen und vor den Bedrohungen in der Online-Welt zu schützen. Führende Unternehmen weltweit wählen uns als zuverlässigen Partner, davon mehr als 65 % der Interbrand ® 100 Best Global Brands. Durch die Nutzung modernster Technologien sorgt Digital Brand Services für außergewöhnliche Ergebnisse über unsere einzigartige Kundenbetreuungsstruktur. Mit unserem fachkundigen Team haben Sie jeden Tag einen persönlichen Ansprechpartner, um sicherzustellen, dass Ihre Marke die Stärke besitzt, um im 21. Jahrhundert zu bestehen. Wir helfen bei der Konsolidierung und Sicherung, Überwachung und Durchsetzung und anschließend bei der Optimierung und Förderung Ihrer Marke, damit Sie den maximalen Nutzen aus Ihrer digitalen Präsenz ziehen, Ihr digitales geistiges Eigentum schützen und Kosten reduzieren können.

