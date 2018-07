CSC annonce l’ouverture de son CSC Security Center

WILMINGTON, Del. (USA)--(BUSINESS WIRE)--juil. 24, 2018--Le CSC Security Center℠ est une interface en ligne inédite conçue pour mettre en exergue les failles de sécurité qui exposent les marques à la cybercriminalité. Reposant sur une capacité d’analyse de pointe développée par CSC® afin d’identifier de tels risques, cette interface permet aux entreprises de prendre des mesures rapides pour réduire les cyber-menaces du monde réel qui compromettent leur présence sur Internet, les données de leurs clients ainsi que les fonctions vitales d’entreprise, comme les emails.

Au cours des deux dernières décennies, CSC s’est imposé comme le prestataire de prédilection des titulaires de marques, qu’il accompagne, et auxquels il offre des services de gestion de noms de domaine corporate, des stratégies de marque numériques et l’administration des produits liés aux nom de domaines, tels les servers de nom de domaine (DNS), les certificats SSL et les nouvelles extensions (new gTLDs).

« Nous comprenons la tâche, à priori impossible, à laquelle nos clients doivent s’atteler pour préserver leurs ressources et leurs actifs de marque contre les menaces de sécurité tant internes qu’externes, et nous comprenons que leur capacité à poursuivre leurs opérations reste leur priorité majeure », déclare Mark Calandra, Directeur général des Digital Brand Services de CSC. « Malgré la prévalence de la cybercriminalité, les entreprises se montrent souvent négligentes par rapport à la sécurité de leurs noms de domaine, DNS et certificats SSL. Le CSC Security Center donne à nos clients des données extrêmement détaillées sur ces composantes de leurs marques en ligne, tout en leur permettant de les contrôler facilement. »

Le CSC Security Center fait appel à des algorithmes propriétaires avancés qui identifient les noms de domaines vitaux pour les entreprises et s’assurent qu’ils sont protégés. Cela implique de veiller à ce que les noms de domaines soient verrouillés au niveau du registre et du registrar, afin de prévenir les modifications non autorisées. Pour ce faire, les utilisateurs et les niveaux d’accès sont examinés, pour s’assurer que les autorisations correctes soient accordées. Un contrôle est également effectué pour vérifier que les bons hébergements DNS et certificats SSL ont été implémentés dans les portefeuilles clients de CSC.

« Le secteur des noms de domaine n’est pas exempt d’attaques dans lesquelles des hackers et cybercriminels prennent le contrôle de noms de domaine puis les modifient ou les redirigent, compromettant ainsi l’activité, les revenus et la réputation de l’entreprise concernée », explique Mark Calandra. « Le CSC Security Center n’a pas été uniquement conçu pour informer nos clients dès qu’ils ont un problème, mais également pour leur dire ce qu’ils doivent faire pour le régler. Notre objectif est d’aider nos clients à éviter ce type de situations en leur offrant une vue unifiée de toutes ces zones à risque. »

CSC œuvre main dans la main avec ses clients pour les aider à relever les défis les plus complexes liés à leurs marques. CSC se réjouit de fournir à ses clients des solutions leur permettant de conserver des performances optimales.

« Nous sommes ravis de lancer le CSC Security Center sur le marché », ajoute Mark Calandra. « Il s'agit d'un élément essentiel dont les entreprises n’auraient pas soupçonné avoir besoin, jusqu’à ce qu’elles le découvrent. Nous sommes convaincus que cela va redéfinir le sens même de la gestion de noms de domaine. »

Pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez protéger vos failles de sécurité et mettre en œuvre le CSC Security Center, visitez notre site.

À propos de CSC

CSC est un leader des Digital Brand Services basé à Wilmington, dans le Delaware (USA) et possédant des bureaux sur l’ensemble du territoire des États-Unis, au Canada, en Europe et dans la région Asie-Pacifique.

CSC accompagne les entreprises dans leur lutte en ligne. Nous aidons nos clients à gérer, promouvoir et sécuriser efficacement leurs actifs de marque face aux dangers de l’univers numérique. Des entreprises de renom du monde entier nous font confiance et nous choisissent comme partenaire, notamment plus de 65 % des marques figurant au classement Interbrand ® des 100 meilleures marques du monde. S’appuyant sur une technologie de pointe, Digital Brand Services permet d’obtenir des résultats exceptionnels à travers une structure de gestion de compte unifiée. Grâce à notre équipe d’experts dédiés, vous disposerez d’un point de contact pour vous assurer au quotidien que votre marque possède les atouts nécessaires pour réussir en ce 21 e siècle. Nous vous aidons à consolider et sécuriser vos marques, à les surveiller et à mener des actions anti-contrefaçon, puis à optimiser et promouvoir ces mêmes marques afin de maximiser votre présence en ligne, sécuriser votre propriété intellectuelle numérique et réduire vos coûts.

CONTACT: Pour plus d'informations :

Laura Crozier

Responsable des relations publiques

(302) 636-5401 x. 65526

Laura.Crozier@cscglobal.com

Salle de presse CSC

ou

Marie Le Maitre

Marketing Manager, EMEA

+44 (0)20 75132324

Marie.LeMaitre@cscglobal.com

ou

Letitia Thian

Marketing Manager, APAC

+65 6709 0104

Letitia.Thian@cscglobal.com

