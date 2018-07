Toshiba Memory Corporation Inicia la Construcción de la Primera Instalación de Fabricación en la Ciudad de Kitakami, en la Prefectura de Iwate

KITAKAMI, Japón--(BUSINESS WIRE)--jul. 24, 2018--Toshiba Memory Corporation, el líder mundial en soluciones de memoria, celebró hoy una ceremonia de colocación de cimientos de la primera instalación de fabricación de semiconductores (fab), llamada K1, en Kitakami, Prefectura de Iwate, en el noreste de Japón. Una vez terminada en el otoño de 2019, la instalación será una de las operaciones de fabricación más avanzadas del mundo, dedicada a la producción de memorias flash 3D.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20180724005604/es/

Artist's impression of the new fab (K1) (Graphic: Business Wire)

Toshiba Memory continúa avanzando tecnologías en la memoria flash. La compañía ahora lidera el camino con los avances en BiCS FLASH™, su memoria flash 3D patentada.

La demanda de memoria flash 3D está aumentando significativamente en la creciente demanda de SSD empresariales para centros de datos y teléfonos inteligentes. Toshiba memory espera un fuerte crecimiento continuo a mediano y largo plazo. La nueva instalación hará una contribución importante a la competitividad empresarial en la corporación con las operaciones de Yokkaichi.

Las nuevas instalaciones no solo serán las más grandes de Toshiba Memory fab, sino que también serán las más avanzadas. Será construida con una estructura de aislamiento sísmico que le permite absorber los temblores de los terremotos, y reducirá las cargas ambientales al implementar las más modernas instalaciones de fabricación que ahorran energía. También incorporará un sistema de producción avanzada que utiliza inteligencia artificial (IA) para potenciar la productividad. Las decisiones sobre la inversión en equipos, la capacidad de producción y el plan de producción de la nueva planta reflejarán las tendencias del mercado.

Toshiba Memory espera continuar sus inversiones de empresa conjunta en las nuevas instalaciones, con base en las conversaciones con Western Digital Corporation.

De cara al futuro, Toshiba Memory seguirá cultivando activamente las iniciativas destinadas a fortalecer la competitividad, incluidas las inversiones de capital oportunas y la I+D, en línea con las tendencias del mercado. La compañía también contribuirá al desarrollo de la economía regional de la prefectura de Iwate, Japón.

Acerca de Toshiba Memory Corporation

Toshiba Memory Corporation, un líder mundial de soluciones de memoria, se dedica al desarrollo, la producción y la venta de memorias flash y SSDs. En abril de 2017, Toshiba Memory se escindió de Toshiba Corporation, la compañía que inventó la memoria flash NAND en 1987. Las soluciones y los servicios vanguardistas y pioneros de memoria de Toshiba Memory que enriquecen la vida de las personas y expanden los horizontes de la sociedad. La innovadora tecnología de memoria flash 3D de la compañía, BiCS FLASH™, está dando forma al futuro del almacenamiento en aplicaciones de alta densidad, incluidos los smartphones de avanzada, las PCs, las unidades SSDs, la industria automotriz y los centros de datos. Para mayor información acerca de Toshiba Memory, sírvase visitar https://business.toshiba-memory.com/en-apac/top.html

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20180724005604/es/

CONTACT: Toshiba Memory Corporation

Kota Yamaji, +81-3-3457-3473

División de Planificación Comercial

semicon-NR-mailbox@ml.toshiba.co.jp

KEYWORD: ASIA PACIFIC JAPAN

INDUSTRY KEYWORD: TECHNOLOGY DATA MANAGEMENT HARDWARE SEMICONDUCTOR MOBILE/WIRELESS MANUFACTURING OTHER MANUFACTURING CONSTRUCTION & PROPERTY OTHER CONSTRUCTION & PROPERTY

SOURCE: Toshiba Memory Corporation

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 07/24/2018 10:21 AM/DISC: 07/24/2018 10:21 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20180724005604/es