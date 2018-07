Toshiba Memory Corporation démarre la construction du premier centre de production dans la ville de Kitakami, Préfecture d’Iwate

KITAKAMI, Japon--(BUSINESS WIRE)--juil. 24, 2018--Toshiba Memory Corporation, leader mondial en solutions de mémoire, a organisé aujourd’hui une cérémonie d’inauguration pour la première usine de fabrication (fab) de semi-conducteurs, appelée K1, à Kitakami, dans la Préfecture d’Iwate au nord-est du Japon. À l’achèvement de la construction à l’automne 2019, l’usine représentera l’une des installations de production les plus modernes au monde, consacrée à la production de mémoire flash 3D.

Artist's impression of the new fab (K1) (Graphic: Business Wire)

Toshiba Memory poursuit le développement des technologies de mémoires flash. La société se place désormais en tête des avancées dans le domaine de ses BiCS FLASH™, sa mémoire flash 3D exclusive.

La demande en mémoire flash 3D augmente sensiblement en réponse à la demande croissante pour les serveurs d’entreprise, les centres de données et les téléphones intelligents. Toshiba Memory envisage une forte croissance continue à moyen et long terme. La nouvelle installation apportera une contribution significative à la compétitivité commerciale sous l’égide des activités Yokkaichi.

La nouvelle installation ne représentera pas seulement la plus grande usine de production de mémoire Toshiba, mais sera également la plus moderne. Elle sera fabriquée avec une structure d’isolation sismique permettant d’absorber les secousses des tremblements de terre, et réduira l’impact sur l’environnement en déployant les toutes dernières installations de fabrication à économies d’énergie. Elle lancera également un système de production avancé qui utilise l’intelligence artificielle (IA) pour stimuler la productivité. Les décisions concernant l’investissement en équipement, la capacité de production et le programme de production de la nouvelle usine de fabrication refléteront les tendances du marché.

Toshiba Memory compte poursuivre ses investissements de coentreprise dans la nouvelle installation sur la base de ses discussions actives avec Western Digital Corporation.

À l’avenir, Toshiba Memory continuera à étudier activement les initiatives destinées au soutien de la compétitivité, notamment les investissements en capitaux opportuns et la recherche et développement en accord avec les tendances du marché. La société contribuera également au développement de l’économie régionale de la Préfecture d’Iwate au Japon.

À propos de Toshiba Memory Corporation

Toshiba Memory Corporation, leader mondial dans le domaine des solutions de mémoire, se consacre au développement, à la production et à la vente des mémoires flash et des disques durs SSD. En avril 2017, Toshiba Memory fut créé à partir de Toshiba Corporation, la société ayant inventé la mémoire flash NAND en 1987. Toshiba Memory est le pionnier des services et solutions de mémoire de pointe visant à enrichir la vie des individus et élargir les horizons de la société. La technologie de mémoire flash 3D innovante de la société, BiCS FLASH™, ouvre la voie vers le perfectionnement du stockage d’applications à haute densité, notamment les téléphones intelligents, les ordinateurs, les disques durs SSD, les produits automobiles et centres de données les plus puissants. Pour obtenir de plus amples informations sur Toshiba Memory, veuillez consulter https://business.toshiba-memory.com/en-apac/top.html

