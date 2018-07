SIGOS: esperienza digitale - 120 operatori di reti mobili di 60 paesi si incontrano a Norimberga

NORIMBERGA, Germania--(BUSINESS WIRE)--lug 24, 2018--Da oltre 10 anni SIGOS invita gli operatori di reti mobili di tutto il mondo alla conferenza annuale dedicata alle telecomunicazioni. Dopo aver toccato città come Düsseldorf, Berlino, Monaco di Baviera, Pechino, Kuala Lumpur e altre, l’evento di quest’anno si è svolto presso il centro congressi di Norimberga.

Più di 120 operatori di reti e società TLC di oltre 60 paesi si sono riuniti per parlare delle più recenti innovazioni in materia di soluzioni per la qualità e le performance delle reti, 5G, IoT, roaming e rilevazione delle frodi nelle telecomunicazioni.

Il Dr. Ulrich Maly, sindaco della città di Norimberga, nel suo discorso inaugurale ha dato il benvenuto al pubblico internazionale e ha spiegato: “quando parliamo di comunicazioni mobili, parliamo di persone e delle loro esigenze che sono e devono restare al centro dell’attenzione".

Adrian Scrase, direttore tecnologico dell' Istituto europeo di standardizzazione delle telecomunicazioni ( ETSI ), ha sottolineato l’importanza delle cooperazione internazionale tra gli attori del settore e i governi per concretizzare in modo sicuro ed efficace obiettivi ambiziosi come il 5G e la città intelligente.

Nel corso di numerose presentazioni orali, discussioni e workshop, i rappresentanti dei principali operatori di rete e di aziende internazionali hanno illustrato come utilizzano le soluzioni SIGOS con le attuali tecnologie 3G e 4G esistenti, e di come le sfrutteranno nelle future reti 5G. Elemento centrale della conferenza è stata la discussione strategica sugli innovativi modelli commerciali di successo e sui nuovi campi di utilizzo.

Adil Kaya, CEO di SIGOS GmbH, ha dichiarato: "Le comunicazioni mobili fanno ormai parte integrante delle nostre vite. Sempre più persone in tutto il mondo si affidano ai servizi di rete, e le modalità di questo utilizzo sono soggette a continui cambiamenti e a una grande energia innovativa. SIGOS è leader mondiale del segmento delle soluzioni di test attivi e consente agli operatori di rete internazionali di garantire comunicazioni mobili di qualità ottimale”.

Con oltre 400 ospiti, l’evento rappresenta la maggior conferenza dedicata alle telecomunicazioni in tutto il mondo.

Informazioni su SIGOS:

SIGOS dal 1989 offre dalla sua sede di Norimberga, in Germania, soluzioni di test attivi per garantire la qualità delle reti e dei servizi su reti mobili (app). Oltre alle complete soluzioni di test, il portafoglio comprende il più ampio sistema di test per il roaming, con infrastrutture di test praticamente in ogni paese del mondo, oltre a soluzioni per la rilevazione delle frodi in rete.

SIGOS è un fornitore leader del settore, con oltre 450 operatori di rete di 156 paesi, incluse le 100 principali reti mobili, e più di 600 clienti enterprise.

