GÊNES, Italie--(BUSINESS WIRE)--juil. 24, 2018--Sir Richard Branson, fondateur du Virgin Group, et Tom McAlpin, président et chef de la direction de Virgin Voyages, ont dévoilé les illustrations et animations de neuf nouveaux espaces publics du premier navire de la compagnie, et détaillé comment son programme innovant favorise le bien-être des passagers, un bénéfice que la marque appelle « Vitamin Sea ».

Dans le cadre de son programme de marque « Epic Sea Change for All » (Mieux-être marin pour tous), Virgin Voyages s’est engagée à offrir à ses passagers des expériences de transformation et de rajeunissement. Son idéologie « Vitamin Sea » s’inspire des océans et de leur importance pour la santé et le bien-être de notre planète et dans de nos vies quotidiennes. Cette approche place également les voyages sains en figure de proue de son offre d’expérience « Adult by Design » (une vie adulte bien pensée) pour le marin de 18 ans et plus.

« Nous sommes tous tellement accaparés par la vie, le travail et la famille que les vacances sont essentielles pour que nous puissions reconstruire notre énergie, afin de vivre pleinement », a déclaré M. McAlpin. « Le bien-être étant au cœur de tout ce que nous faisons chez Virgin Voyages, les passagers reviendront rajeunis, sans aspirer, pendant leurs vacances, à de nouveaux congés. »

La société a également annoncé l’élimination des plastiques à usage unique pour les passagers, dans le cadre de son objectif de créer l’une des flottes les plus propres en mer. Cette initiative comprend l’interdiction des articles en plastique à bord, notamment les pailles, boissons en bouteille, sacs à provisions, emballages alimentaires et plus encore. La société va promouvoir en échange dans tout le navire l’utilisation de matériaux recyclables et réutilisables. Dans tous les bars et restaurants, les passagers auront accès à de l’eau plate et pétillante filtrée, ainsi qu’à des stations d’eau filtrée, spécialement conçues par Natura, dans tout le navire.

Une dose de « Vitamin Sea » est naturellement distribuée partout à bord, grâce au bien-être qu’apportent des moments d’énergie débordante accompagnés de relaxation et de rajeunissement. Un large choix de cours de fitness en groupe sont offerts gratuitement à bord et compris dans le tarif du voyage, ce qui donne aux passagers de nombreuses occasions de s’adonner à leurs activités de fitness, préférées ou même d’essayer quelque chose de nouveau.

Le navire a été conçu avec de vastes espaces ouverts et en extérieur permettant aux passagers de profiter de toutes les activités. Le nid de pie avec sa vue à 360 degrés est un solarium isolé pour la pratique du Yoga au lever et au coucher du soleil. Adjacent à cet espace Zen, se trouve la piste de course rouge emblématique de Virgin appelée The Runway qui forme une sorte de halo autour du navire. C’est l’endroit où les passagers transpirent, paradent ou patinent.

Conçus par Concrete Amsterdam, les créateurs rock and roll du collectif créatif de Virgin, le nid de pie et la Runway donnent accès au club d’athlétisme. Offrant des moments de désintoxication et de « retox », l’espace dispose d’une aire d’entraînement en plein air, pourvue d’un ring de boxe, d’équipements d’haltérophilie et de gymnastique comme dans les clubs de sport new-yorkais des années 1920, de jeux surdimensionnés pour adultes, de cabanes de détente, et d’un bar sportif où sceller des rencontres après l’entraînement.

Le B-Complex propose l’expérience ultime de bien-être et de remise en forme avec muscu, spin, yoga et cardio dans ses salles Build, Burn, Bike et Balance, qui, toutes, offrent des vues spectaculaires sur l’océan. Pour le fitness à la demande, les salles de sport Burn and Build seront toutes équipées de Technogym ARTIS, une gamme de technologie durable fitness à la pointe du progrès.

Après leurs moments de transpiration ou de réflexion, les passagers récupéreront dans l’aire de sérénité en plongeant dans la piscine bien-être et en affinant leur performance avec de frais jus pressés à froid, servis au bar Gym and Tonic. MyBeast, un terrain de jeu artistique pour adultes, équipé d’appareils de remise en forme, et conçu par Equilibria ajoutera à la piscine bien-être, une atmosphère de plage vénitienne.

Sur le pont 5, le bien-être occupera tout l’espace Redemption, le spa du navire. Inspiré par une grotte sous-marine, l’espace Redemption servira de refuge pour sirène femme et homme, agrémenté d’une piscine d’hydrothérapie, salle de boue, salle de sel, bassins d’eau froide, lits de quartz et soins de spa rajeunissants. Le soir venu, les passagers peuvent compléter leur parcours bien-être en assistant à l’une des soirées spa du voyage où un DJ déchaîné transformera la suite thermale du spa en un extraordinaire repaire de sirènes.

Vitamin Sea sait aussi choyer et soigner. Le Scarlet Lady offrira toute une gamme de traitements personnels dans différents espaces à travers le navire, pour transformer les passagers. Soins offerts : un bar sèche-cheveux autonome appelé le salon Dry Dock, un salon de beauté Stubble & Groom avec spa pédicure masculin face à un hublot donnant sur l’océan et, cerise sur le gâteau, le magnifique spa mani-pédi.

À PROPOS DE VIRGIN VOYAGES

Virgin Voyages est une marque mondiale de voyages engagée à créer les vacances les plus irrésistibles au monde. Avec des opérations aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe, Virgin Voyages compte trois navires en commande en partenariat avec la société de construction navale Fincantieri. Le premier navire de Virgin Voyages, le Scarlet Lady, arrivera à PortMiami en 2020 pour sa saison inaugurale, d’où il naviguera vers les Caraïbes avec à son bord plus de 2 700 passagers et 1 150 membres d’équipage exceptionnels venus du monde entier. Consultez le site virginvoyages.com pour rester informé(e) des dernières nouvelles.

