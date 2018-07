Gemalto ajuda empresas a extrair informações valiosas dos seus dados e reduzir custos e tempo com atualizações automáticas de software

AMSTERDÃ--(BUSINESS WIRE)--jul 24, 2018--A Gemalto anunciou hoje o lançamento do Sentinel Up, uma solução de atualização de software empresarial para fornecedores de software e fabricantes de dispositivos. Projetado para ajudar as empresas a melhorar a satisfação do cliente e impulsionar o crescimento dos negócios, o Sentinel Up permite que os fornecedores ofereçam atualizações de software rápidas e em tempo hábil, criando notificações no aplicativo e analisando as informações da sua base instalada, essenciais para o funcionamento de uma empresa digital.

“As demandas dos negócios hoje em dia estão em constante mudança e ter uma solução de licenciamento de software que se adapte a infraestrutura de uma organização em tempo real é fundamental para permanecer à frente da concorrência”, disse Shlomo Weiss, Vice-Presidente Sênior de Monetização de Software da Gemalto. “A agilidade e a velocidade são cruciais para o sucesso empresarial, por isso a capacidade de atualizar os produtos de maneira fácil, automática e com interrupção mínima do sistema permite que os fornecedores mantenham seus clientes atualizados com as suas mais recentes ofertas. ”

Ao oferecer atualizações rápidas e simples por meio de um aplicativo “One Click”, o Sentinel Up da Gemalto garante que os usuários obtenham as mais recentes atualizações de software e, ao mesmo tempo, ajudem a aumentar o crescimento dos negócios por meio de renovações e melhorias automáticas que aumentam a satisfação e retenção do cliente.

Com o Sentinel Up da Gemalto, os fornecedores de software e fabricantes de dispositivos se beneficiarão de:

Automatização dos processos manuais existentes de atualização de software para ajudar a otimizar as atualizações manuais que consomem tempo, eliminar erro humano, reduzir os custos de suporte e eliminar a necessidade de integração de codificação durante a implementação. Coletar informações de sua base instalada para ajudar as empresas a entender como seus produtos estão sendo usados, quais clientes precisam de atualizações de software e proporcionar mais informações sobre seus clientes para ajudar no futuro desenvolvimento de produtos. Redução da rotatividade de clientes ao fornecer atualizações rápidas e notificações no aplicativo para informar os clientes sobre as alterações mais recentes, aumentando sua satisfação. Isso deve levar ao aumento da fidelidade do cliente e ao crescimento dos negócios.

Weiss afirma ainda que: “ A conectividade e as soluções voltadas ao consumidor estão firmemente enraizadas no mundo B2B e os usuários desejam a mesma experiência no sistema que possuem na loja de aplicativos de seus smartphones. Nossos clientes estavam lutando para acompanhar essas demandas implementando atualizações manuais de software, o que não é sustentável no mercado acelerado de hoje. As empresas precisam criar e adaptar soluções que melhorem e não interrompam os negócios e, com o Sentinel Up da Gemalto, elas agora possuem uma solução conveniente, segura e gerenciável que as ajuda a atender às necessidades dos seus usuários. ”

Uma dessas empresas é uma start-up alemã, a QuantoLux, que fornece instrumentos para realizar análises quantitativas de elementos em uma grande variedade de materiais. “Como empresa jovem, orientada por software, precisamos melhorar constantemente e fornecer à nossa crescente base de clientes uma experiência contínua de usuário, garantindo que eles estejam sempre atualizados sobre nossos mais recentes produtos”, disse Andreas Kunz, diretor administrativo da QuantoLux. “Escolhemos o Sentinel Up da Gemalto para garantir uma distribuição feita diretamente no aplicativo, automatizada e descomplicada de nossas inúmeras atualizações de software. Estamos ansiosos para trabalhar com a Gemalto e muito animados para começar a fase de implementação. ”

Sobre a Gemalto

A Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) é líder mundial em segurança digital, com receitas anuais de € 3 bilhões em 2017 e clientes em mais de 180 países. Nós levamos confiança a um mundo cada vez mais conectado.

De software seguro até biometria e criptografia, nossas tecnologias e serviços permitem que empresas e governos autentiquem identidades e protejam dados, de maneira que fiquem seguros e possibilitem serviços em dispositivos pessoais, objetos conectados, na nuvem e entre eles.

As soluções da Gemalto estão na essência da vida moderna, desde o pagamento à segurança corporativa, passando pela Internet das Coisas. Nós autenticamos pessoas, transações e objetos, criptografamos dados e criamos valor para o software – possibilitando que nossos clientes protejam serviços digitais para bilhões de pessoas e coisas.

Nossos 15.000 funcionários estão distribuídos em 114 escritórios, 40 centros de personalização e de processamento de dados e 35 centros de desenvolvimento de software, localizados em 47 países.

Para saber mais, visite www.gemalto.com ou siga @gemalto no Twitter.

