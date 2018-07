Gemalto aide les entreprises à obtenir de précieuses données d’utilisation, réduire les coûts et le temps passé grâce aux mises à jour logicielles automatisées

PARIS--(BUSINESS WIRE)--juil. 24, 2018--Gemalto annonce aujourd’hui le lancement de Sentinel Up, une solution de mise à jour logicielle destinée aux éditeurs de logiciels et aux fabricants d’équipements. Conçue pour les aider à améliorer la satisfaction client et à stimuler leur croissance, Sentinel Up leur permet de fournir des mises à jour logicielles rapides et en temps voulu, de générer des notifications dans l’application, et de récolter des informations sur la base installée, des éléments essentiels pour une entreprise numérique.

« Les demandes des entreprises évoluent constamment, et le fait d’avoir une solution de gestion des licences de logiciels qui s’adapte à l’entreprise en temps réel est essentiel pour conserver une longueur d'avance sur la concurrence », déclare Shlomo Weiss, Senior Vice-Président en charge de la monétisation des logiciels chez Gemalto. « Souplesse et rapidité sont des atouts indispensables à la réussite d’une entreprise, donc être en mesure de distribuer des mises à jour produits facilement, automatiquement et en perturbant le moins possible les utilisateurs, permet aux vendeurs de s’assurer que leurs clients ont accès aux toutes dernières versions de leurs produits. »

En distribuant des mises à jour rapides et simples grâce à une application « One Click », Sentinel Up garantit que les utilisateurs reçoivent en permanence les dernières mises à jour logicielles disponibles. En même temps, grâce à l’automatisation des renouvellements et des mises à niveau, il contribue à augmenter la croissance de l’activité, ce qui améliore la satisfaction et la fidélisation client.

Avec Sentinel Up de Gemalto, les éditeurs de logiciels et les fabricants de terminaux bénéficieront de plusieurs avantages :

Une automatisation des processus actuels de mise à jour manuelle des logiciels, ce qui les aide à rationaliser les mises à jour manuelles chronophages, éliminer les erreurs humaines, réduire les coûts de support et supprimer le besoin de codage dans la phase d’intégration. Une collecte des données d’utilisation sur la base installée, pour aider les entreprises à comprendre comment leurs produits sont utilisés et quels sont les clients qui ont besoin de mises à jour logicielles, et aussi pour fournir davantage d’informations clients afin d’orienter les futurs développements de produits. Une réduction de l’attrition (perte de clients), grâce à des mises à jour rapides et à l’envoi de notifications pour informer les clients des dernières nouveautés, en augmentant ainsi leur satisfaction. Cela contribue à accroitre la fidélité client et la croissance de l’activité.

M. Weiss ajoute : « La connectivité et la consumérisation sont maintenant solidement ancrées dans le monde B2B, et les utilisateurs souhaitent avoir la même expérience qu’avec l’app store de leur smartphone. Mais jusqu’à présent les clients avaient du mal à répondre à ces exigences, à cause des mises à jour logicielles manuelles, qui ne sont pas viables sur le marché actuel en évolution rapide. Les entreprises doivent créer ou adapter des solutions qui améliorent, et surtout ne perturbent pas, les opérations commerciales. Avec Sentinel Up de Gemalto, les entreprises disposent désormais d’une solution pratique, sûre et gérable qui les aide à répondre aux besoins de leurs utilisateurs. »

L’une de ces sociétés est une startup allemande, QuantoLux, qui produit des instruments d’analyses quantitatives élémentaires sur un large éventail de matériaux. « En tant que jeune entreprise pilotée par le logiciel, nous devons constamment nous améliorer et fournir à nos clients, de plus en plus nombreux, une expérience harmonieuse, tout en nous assurant qu’ils soient toujours à jour avec nos derniers produits », affirme Andreas Kunz, directeur général de QuantoLux. « Nous avons choisi Sentinel Up pour assurer une distribution automatisée, fluide et directement dans l’application de nos nombreuses mises à jour logicielles. Nous sommes impatients de travailler avec Gemalto et très enthousiastes à l’idée de commencer la phase de mise en œuvre. »

À propos de Gemalto

Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) est le leader mondial de la sécurité numérique, avec un chiffre d’affaires 2017 de 3 milliards d’euros et des clients dans plus de 180 pays. Nous apportons la confiance dans un monde de plus en plus interconnecté. Nos technologies et services, des logiciels sécurisés à la biométrie et au chiffrement, permettent aux entreprises et aux gouvernements d’authentifier les identités mais également de protéger les données afin qu’elles restent en sécurité et assurent des services dans les appareils personnels, les objets connectés, le cloud et sur les réseaux.

Les solutions de Gemalto sont au cœur de la vie moderne, du paiement à la sécurité de l’entreprise en passant par l’internet des objets. Nous authentifions les personnes, les transactions ainsi que les objets, chiffrons les données et créons de la valeur pour les logiciels – permettant ainsi à nos clients d’offrir des services numériques sécurisés à des milliards de personnes et d’objets. Présent dans 47 pays, Gemalto emploie 15 000 personnes travaillant depuis 114 bureaux, 40 centres de personnalisation et de données et 35 pôles de Recherche et de Développement logiciel.

Pour plus d’informations, visitez notre site https://www.gemalto.com/france ou suivez @GemaltoFrance sur Twitter.

