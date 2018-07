Virgin Voyages prescreve experiências ‘Vitamin Sea’ para todos os navegantes

GÊNOVA, Itália--(BUSINESS WIRE)--jul 23, 2018--O fundador do Virgin Group, Sir Richard Branson, e o presidente e diretor executivo da Virgin Voyages, Tom McAlpin, anunciaram versões e animações de nove novos espaços públicos do primeiro navio da empresa, bem como detalhes da programação inovadora sobre sua abordagem de bem estar para navegantes, a que a marca se refere como ‘Vitamin Sea’.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20180723005812/pt/

The Scarlet Lady offers sailors both moments of detox and ‘retox,’ including The Athletic Club which features an outdoor training zone. (Photo: Business Wire)

Como parte do propósito da marca "Epic Sea Change for All" (Mudança épica do mar para todos), a Virgin Voyages compromete-se a fornecer experiências transformadoras e rejuvenescedoras para seus navegantes. Sua ideologia "Vitamin Sea" é inspirada nos oceanos e sua importância para a saúde e o bem estar do nosso planeta e da nossa vida diária. A abordagem também disponibiliza uma viagem saudável na linha de frente da oferta de sua experiência "Adult by Design" (Adulto por projeto) para navegantes maiores de 18 anos.

"Nós estamos tão ocupados com a vida, trabalho e família que as férias são críticas para recarregarmos nossa energia, assim podemos viver bem nossas vidas", disse McAlpin. "Com o bem estar no coração de tudo o que fazemos na Virgin Voyages, os navegantes voltarão sentindo-se rejuvenescidos, não como se precisassem tirar férias de suas férias".

A empresa também anunciou que irá eliminar o uso de plásticos descartáveis de uso pessoal como parte de sua meta de criar uma das frotas mais limpas no mar. A iniciativa inclui o banimento de itens plásticos a bordo, inclusive canudos, garrafas de bebidas, sacolas de compras, embalagens de alimentos e mais. Ao invés disso, a empresa enfatizará o uso de materiais recicláveis e reutilizáveis em todo o navio. Os navegantes terão acesso a água filtrada e gasosa de cortesia em todos os bares e restaurantes, bem como estações de água filtrada Natura especialmente projetadas por todo o navio.

Uma dose de 'Vitamin Sea' está naturalmente interligada por todo o navio, com o bem estar ativado através de um mix de momentos de alta energia combinados com relaxamento e rejuvenescimento. Uma ampla variedade de aulas fitness em grupo a bordo são fornecidas complementarmente dentro da tarifa de viagem, permitindo aos navegantes muitas oportunidades para aproveitar suas atividades fitness favoritas ou até tentar algo novo.

O navio foi projetado com amplos espaços externos e vistas para fora para que os navegantes aproveitem uma ou todas as atividades. O Crow’s Nest (Ninho do Corvo) com sua vista de 360° é um deck isolado para yoga ao amanhecer e ao entardecer. Junto dessa área de Zen está a pista de corrida vermelha com assinatura da Virgin, chamada The Runway, que forma uma visão tipo halo sobre o navio e onde os navegantes vão suar, desfilar e patinar.

Projetado pela Concrete Amsterdam, os projetistas rock and roll da coleção criativa da Virgin, The Crow’s Nest e The Runway se ligam ao The Athletic Club. Oferecendo momentos de detox e 'retox', o espaço apresenta uma zona de treinamento externa, incluindo um ringue de boxe, equipamento de musculação e ginástica como o que você encontraria nos clubes esportivos de Nova York nos anos 1920, jogos superdimensionados para atividades adultas ao ar livre, cabanas para relaxamento e um bar esportivo para socialização depois da malhação.

O B-Complex apresenta a experiência definitiva de bem estar e fitness com musculação, spinning, yoga e cardio nas salas Build, Burn, Bike e Balance, todas com dramáticas vistas do oceano. Para fitness sob demanda, as academias Burn e Build serão equipadas com Technogym ARTIS, uma linha de tecnologia de fitness de ponta sustentável.

Depois de malhar ou encontrar seu momento de reflexão, os navegantes irão se recuperar na zona de serenidade pulando na Piscina do Bem Estar e aumentando sua performance com sucos de frutas frescos, servidos no bar Gym and Tonic. MyBeast, um playground adulto artístico e um aparato de fitnes desenhado pela Equilibria, vai adicionar a atmosfera da Venice Beach à Piscina do Bem Estar.

No deck 5, o bem estar terá o centro do palco no Redemption, o spa do navio. Inspirado por uma caverna submarina, o Redemption servirá como um esconderijo completo para sereias e tritões com piscina de hidroterapia, sala de lama, sala de sal, piscinas frias de imersão, camas de quartzo e tratamentos rejuvenescedores de spa. À noite, os navegantes poderão completar sua jornada de bem estar participando de uma das festas noturnas do spa do navio onde um DJ vai transformar a suíte térmica do spa em um esconderijo espetacular das sereias.

Vitamin Sea é também uma oportunidade para ser mimado e bem tratado. The Scarlet Lady vai oferecer um conjunto de tratamentos pessoais em espaços diferentes do navio para transformar os navegantes. Isso inclui uma barbearia 'blow dry bar' autônoma chamada Dry Dock salon, a barbearia Stubble & Groom com um spa e pedicure masculino com vista para uma escotilha voltada para o oceano e. para completar, o deslumbrante spa de manicure e pedicure.

Os futuros navegantes e parceiros de viagem são convidados a conhecer a Virgin Voyages, acessando www.virginvoyages.com ou seguindo a @virginvoyages no Instagram, Facebook, Twitter ou LinkedIn.

SOBRE A VIRGIN VOYAGES

Virgin Voyages é uma marca de viagens global comprometida em criar as férias mais irresistíveis do mundo. Com operações nos EUA, Reino Unido e Europa, a Virgin Voyages atualmente tem três navios encomendados com o estaleiro Fincantieri. O Scarlet Lady, o primeiro navio da Virgin Voyages, chegará ao PortMiami em 2020 para sua temporada inaugural, quando navegará pelo Caribe hospedando 2.700 navegantes e uma tripulação 1.150 pessoas de todo o mundo. Continue acompanhando outras atualizações em virginvoyages.com.

NOTA FOTOGRÁFICA PARA EDITORES: REPRESENTAÇÃO DO NAVIO, ATIVOS DO EVENTO FOTOGRAFIA E VÍDEO ESTÃO ABRIGADOS EM SUBPASTAS . SOMENTE PARA USO EDITORIAL.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20180723005812/pt/

CONTACT: Virgin Voyages

Christina Baez

media@virginvoyages.com

KEYWORD: UNITED STATES EUROPE NORTH AMERICA NEW YORK ITALY

INDUSTRY KEYWORD: LUXURY TRANSPORT MARITIME TRAVEL CRUISE DESTINATIONS VACATION LODGING TRANSPORTATION INTERIOR DESIGN ENVIRONMENT RETAIL COMMUNICATIONS ADVERTISING CONSTRUCTION & PROPERTY

SOURCE: Virgin Voyages

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 07/23/2018 10:29 PM/DISC: 07/23/2018 10:29 PM

http://www.businesswire.com/news/home/20180723005812/pt