German Championships Results

Monday Rothenbaum Tennis Arena Hamburg, Germany Surface: Clay-Outdoor Singles First Round

Diego Schwartzman (2), Argentina, def. Casper Ruud, Norway, 6-4, 2-6, 6-2.

Leonardo Mayer, Argentina, def. Albert Ramos-Vinolas, Spain, 6-3, 6-2.

Rudolf Molleker, Germany, def. David Ferrer, Spain, 7-5, 5-7, 6-3.

Daniel Masur, Germany, def. Maximilian Marterer, Germany, 6-3, 6-4.

Jozef Kovalik, Slovakia, def. Damir Dzumhur (4), Bosnia-Herzegovina, 6-2, 6-4.

Pablo Carreno Busta (3), Spain, def. Florian Mayer, Germany, 2-6, 6-1, 7-6 (4).

Doubles First Round

David Marrero, Spain, and Aisam-ul-Haq Qureshi, Pakistan, def. Nikola Mektic, Croatia, and Alexander Peya (3), Austria, 6-4, 7-5.

Ben Mclachlan, Japan, and Jan-Lennard Struff, Germany, def. Jurgen Melzer and Dominic Thiem, Austria, vs. 7-6 (5), 7-6 (4).