CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 513 3-4 Dec 532 1-4 Mar 549 1-2 May 557 3-4 Jul 561 1-4 Sep 569 3-4 Dec 582 Mar 591 May 595 1-4 Jul 595 3-4 Sep 595 3-4 Dec 600 3-4 Mar 600 3-4 May 600 3-4 Jul 600 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 357 1-4 Dec 371 1-4 Mar 382 1-2 May 389 Jul 395 Sep 395 3-4 Dec 398 1-2 Mar 409 May 415 3-4 Jul 420 1-4 Sep 412 1-4 Dec 411 Jul 424 3-4 Dec 415 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 231 1-2 Dec 237 3-4 Mar 242 1-4 May 244 Jul 249 Sep 250 1-4 Dec 250 1-4 Mar 250 1-4 May 250 1-4 Jul 248 3-4 Sep 248 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Aug 847 3-4 Sep 853 1-2 Nov 862 3-4 Jan 872 3-4 Mar 882 May 891 1-4 Jul 899 1-2 Aug 901 Sep 896 1-4 Nov 895 1-4 Jan 904 Mar 909 1-4 May 918 1-4 Jul 925 3-4 Aug 927 1-2 Sep 912 1-4 Nov 899 Jul 926 1-4 Nov 905 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Aug 27.97 Sep 28.07 Oct 28.14 Dec 28.32 Jan 28.58 Mar 28.85 May 29.18 Jul 29.51 Aug 29.65 Sep 29.78 Oct 29.86 Dec 30.06 Jan 30.32 Mar 30.67 May 30.96 Jul 31.20 Aug 31.32 Sep 31.36 Oct 31.23 Dec 31.26 Jul 31.26 Oct 31.26 Dec 31.26 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Aug 328.00 Sep 326.90 Oct 326.00 Dec 325.40 Jan 323.10 Mar 318.40 May 317.30 Jul 319.10 Aug 319.30 Sep 319.10 Oct 317.40 Dec 317.60 Jan 318.30 Mar 318.20 May 320.20 Jul 322.50 Aug 319.10 Sep 319.10 Oct 319.10 Dec 319.10 Jul 322.00 Oct 322.00 Dec 329.00