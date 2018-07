IBC2018 enriquece el programa de conferencias con sesiones magistrales de Amazon, Viacom y Wonderhood Studios

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--jul. 23, 2018--IBC2018, el evento de medios, entretenimiento y tecnología más influyente del mundo, ha anunciado hoy que contará con tres nuevos oradores de medios globalmente reconocidos y potencias del mundo del entretenimiento. La incorporación de los ejecutivos de Amazon, Viacom y Wonderhood Studios se suma al cartel de sesiones estimulantes e informativas y oradores de renombre ya anunciados por IBC.

El jueves 13 de septiembre, primer día de la conferencia, se subirá al escenario para ofrecer el discurso de apertura titulado "Give Your Vision a Voice" (Dar una voz a su visión) Max Amordeluso, líder evangelista en Europa de Amazon Alexa, Amazon. Puesto que los asistentes de voz como Alexa Amazon están transformando la manera en que el público descubre contenido para dispositivos, la presentación de Amordeluso, de asistencia ineludible, analizará una diversidad de pistas, incluidas: cómo crear una estrategia de voz con Alexa; por qué las experiencias de voz son actualmente una parte crucial de cualquier negocio con contenido multiplataforma; cómo implementar una estrategia de voz cautivante para vender contenidos y generar nuevos ingresos con el servicio de voz Alexa y el kit Alexa Skills.

Como líder evangelista del kit Alexa Skills (ASK) de Amazon en Europa, el objetivo de Amordeluso es presentar Alexa a los desarrolladores europeos y demostrarles cómo pueden crear experiencias de voz naturales para los clientes.

El viernes 14 de septiembre, el ex director ejecutivo de Channel 4 y fundador del recientemente lanzado Wonderhood Studios, David Abraham, ofrecerá una disertación sobre nuevas plataformas, titulada "Content creation and funding embraces the multiplatform world" (La creación y financiación de contenidos adopta el mundo multiplataforma). La avidez por el contenido prémium nunca ha sido mayor en tantas plataformas, tanto en línea como en televisión. Con YouTube, Facebook, Snapchat, Netflix y Amazon en feroz competencia por el contenido, asistimos al auge del talento, tanto en la pantalla como detrás de esta, pero también son tiempos de grandes desafíos para los modelos de negocios tradicionales.

Wonderhood Studios es un nuevo actor en la escena, encabezado por el experimentado ejecutivo en medios que ha dirigido tanto una emisora importante como empresas de TV de pago, además de trabajar en el lado creativo y comercial de la publicidad. La sesión magistral de Abraham analizará el nuevo panorama del consumo de contenido y las amenazas y oportunidades de las grandes empresas tecnológicas, además de ofrecer consejos sobre las mejores estrategias creativas de puesta en servicio y financiación con vistas al futuro.

"Los últimos 12 meses han demostrado lo fundamental que es la distribución de contenido prémium para el éxito de una empresa de medios de comunicación. A medida que evoluciona el extremadamente cambiante panorama de los medios, los foros como IBC resultan vitales, porque en ellos exploramos las nuevas oportunidades y otros modelos de negocio", explicó Abraham.

En perfecta coordinación con los temas más importantes de la Conferencia IBC para 2018, que incluyen el análisis de las redes sociales, las audiencias móviles, el compromiso del público, OTT y el entretenimiento de marca, Kelly Day, presidenta de Viacom Digital Studios, ofrecerá su disertación titulada "Get Shorty: How iconic TV brands can be re-cast for social and mobile-first audiences" (Cómo triunfar: reconvertir las marcas icónicas de TV para el público del móvil y las redes sociales). A medida que evoluciona la industria de los medios de comunicación y el entretenimiento, es indiscutible que las audiencias más jóvenes consumen videos de diferentes maneras y con nuevas apetencias. En esta sesión, Day compartirá sus perspectivas sobre cómo el recientemente lanzado Viacom Digital Studios aprovecha las marcas icónicas de Viacom para crear contenido exclusivo y original para una nueva generación de nativos digitales.

Reconocida líder de opinión y experimentada ejecutiva de importantes medios y entretenimiento digital en AwesomenessTV, Discovery Communications y más, Day es la principal impulsora detrás de la primera inversión concertada de Viacom y ha acelerado la promoción de la programación prémium digital original para enganchar a todos sus seguidores en cualquier lugar y en cualquier momento en que consuman contenido. El sábado 15 de septiembre, se anima a los asistentes a acercarse al escenario para escuchar cómo uno de los principales actores de los medios busca redefinir el contenido para llegar a los más de 850 millones de seguidores fieles a las redes sociales.

