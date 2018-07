AKM heeft Ultra-Low Power Step-up DC-DC Converter in Sensing Technology ontwikkeld

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--jul 23, 2018--Asahi Kasei Microdevices Corporation (AKM) heeft een step-up DC-DC-converter ontwikkeld die slechts 3μW stroom verbruikt. De AP4470 biedt een langetermijn-, multipoint- en een voordelig sensingnetwerk. Dit versnelt grootschalige Internet of Things (IoT)-implementaties.

Dit persbericht bevat multimedia. Bekijk hier het volledige persbericht: https://www.businesswire.com/news/home/20180723005006/nl/

Infinite Energy Harvesting Resources for Ultra-low power DC-DC converter from AKM (Graphic: Business Wire)

Energie oogsten is de technologie die kleine hoeveelheden energie rechtstreeks uit de omgeving haalt en omzet in elektrische energie. Efficiënt energiebeheer is een belangrijk onderdeel voor het oogsten van energie. Een van de grootste problemen is dat het verbruik van de energiebeheerfunctie groter is dan de energievoorziening uit de omgeving. Daarom zijn er zoveel energiebronnen die nog nooit in onze omgeving zijn gebruikt.

Kenmerken

1. Zelfinschakeling van 0,2 V-ingang zonder transformator De AP4470 heeft slechts één ingang van 0,2 V nodig om te kunnen starten zonder dat er een externe transformator nodig is. Dit helpt bij het minimaliseren van de grootte van energieopvangmaterialen en vereenvoudigt de structuur. De AP4470 biedt nieuwe manieren om stroom te leveren aan aandrijfsensoren, displays en draadloze modules.

2. Geïntegreerde voeding en beschermingsfuncties De AP4470 heeft 2 schakelaars die de voeding voor doelapparaten (sensoren, draadloze modules, LED’s) regelen en externe opslag (condensatoren) en het doel beschermen. Dit levert een zelfaangedreven draadloos sensorknooppunt, een displaysysteem met een eenvoudig hardwareontwerp. De AP4470 converteert DC-ingangen tot 3,55 V en bewaakt externe opslag. Wanneer de spanning van de externe opslag 3,3 V bereikt, start de AP4470 automatisch met het leveren aan doelapparaten. Als de spanning daalt tot 2,6 V, stopt de AP4470 met het leveren van spanning en stroom via de schakelfunctie op de chip.

3. Voedingsindicatoren 2-typen voedingsindicatoren bieden een reset-functie en trigger-schakelaar met nul-stand-bystroom. De AP4470 heeft een pin die een signaal afgeeft wanneer het stimulatiecircuit actief wordt. De AP4470 heeft nog een pin die een signaal afgeeft als de AP4470 begint met leveren, wat betekent dat de externe opslagspanning een waarde van 3,3 V heeft bereikt.

Over

Asahi Kasei Microdevices Corporation (AKM) is een in Japan gevestigd bedrijf dat CMOS mixed signal integrated circuits en magnetische sensoren ontwerpt en produceert voor toepassingen zoals, audio, multimedia, consumentenelektronica, industriële infrastructuur en telecommunicatie. AKM voorziet al meer dan 30 jaar klanten over de hele wereld van optimale oplossingen. AKM Semiconductor, Inc., gevestigd in San Jose, Californië, is een volledige dochteronderneming van AKM en biedt verkoop-, marketing- en ontwerpondersteuning aan Noord-Amerikaanse klanten. Meer informatie vindt u op www.akm.com * AKM is een handelsmerk van Asahi Kasei Microdevices Corporation in Japan, Europa en de Verenigde Staten. * Benamingen, bedrijfsnamen en productnamen op deze pagina zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van respectieve bedrijven.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Bekijk het oorspronkelijke bericht op businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20180723005006/nl/

CONTACT: Medieaanvragen:

Asahi Kasei Microdevices

Gaku Suzuki, +81-3-3296-3953

Silicium Solution Business Unit

web_dc@om.asahi-kasei.co.jp

Customer Inquiries:

Inquiries on akm.com

https://www.akm.com/akm/en/support/inquires/

KEYWORD: UNITED STATES ASIA PACIFIC NORTH AMERICA CALIFORNIA JAPAN

INDUSTRY KEYWORD: ENERGY ALTERNATIVE ENERGY OTHER ENERGY TECHNOLOGY HARDWARE INTERNET NETWORKS SEMICONDUCTOR MANUFACTURING OTHER MANUFACTURING ENVIRONMENT

SOURCE: Asahi Kasei Microdevices Corporation

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 07/23/2018 11:26 AM/DISC: 07/23/2018 11:26 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20180723005006/nl