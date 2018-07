AKM hat einen Gleichstrom-Gleichstrom-Aufwärtswandler mit ultraniedriger Leistung entwickelt

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Jul 23, 2018--Die Asahi Kasei Microdevices Corporation (AKM) hat einen Gleichstrom-Gleichstrom-Aufwärtswandler entwickelt, der nur eine Leistung von 3 μW verbraucht. Mithilfe des AP4470 kann ein langfristiges Multipoint-Sensornetzwerk zu geringen Kosten bereitgestellt werden. Damit werden Bereitstellungen des Internets der Dinge (Internet of Things, IoT) im großen Maßstab beschleunigt.

Energieernte ist die Technologie, mit der geringe Mengen Energie direkt aus der Umwelt gewonnen und in Strom umgewandelt werden. Eine effiziente Energieverwaltung ist eine zentrale Komponente für die Energieernte. Eines der größten Probleme besteht darin, dass der Verbrauch der Energieverwaltungsfunktion größer ist als die Energieversorgung aus der Umwelt. Daher gibt es so viele Energiequellen in unserer Umwelt, die noch nie genutzt wurden.

Eigenschaften

1. Selbststart mit Eingang von 0,2 V ohne Wandler Der AP4470 benötigt nur eine Eingangsspannung von 0,2 V, um mit der Verstärkung zu beginnen, ohne dass ein externer Wandler nötig wäre. Das trägt zur Minimierung der Größe der Materialien für die Energieernte und zur Vereinfachung der Struktur bei. Mit dem AP4470 eröffnen sich neue Möglichkeiten, Strom für den Betrieb von Sensoren, Displays und Funkmodulen zu liefern.

2. Integrierte Funktionen für Stromzufuhr und Schutz Der AP4470 verfügt über zwei Schalter, die die Stromzufuhr für Zielgeräte (Sensoren, Funkmodule, LEDs) regeln und den externen Speicher (Kondensatoren) und das Zielgerät schützen. Damit entsteht ein mit eigenem Strom versorgtes, drahtloses Sensorknoten-Displaysystem mit einfachem Gerätedesign. Der AP4470 wandelt Gleichstrom-Eingänge von bis zu 3,55 V um und kontrolliert den externen Speicher. Wenn die Spannung des externen Speichers 3,3 V erreicht, beginnt der AP4470 automatisch damit, Zielgeräte zu versorgen. Wenn die Spannung auf 2,6 V sinkt, beendet der AP4470 die Spannungs- und Stromversorgung über eine On-Chip-Schalterfunktion.

3. Stromanzeige Zwei Arten von Stromanzeigen bieten eine Reset-Funktion und einen Trigger-Schalter mit null Stand-by-Strom. Der AP4470 hat einen Pol, der ein Signal ausgibt, wenn der verstärkende Schaltkreis aktiv wird. Der AP4470 hat einen weiteren Pol, der ein Signal ausgibt, wenn der AP4470 mit der Versorgung beginnt. Das bedeutet, dass die Spannung des externen Speichers 3,3 V erreicht.

Über

Asahi Kasei Microdevices Corporation (AKM) ist ein in Japan ansässiges Unternehmen, das integrierte CMOS-Mischsignalschaltungen und magnetische Sensoren für Anwendungen wie Audio, Multimedia, Unterhaltungselektronik, industrielle Infrastruktur und Telekommunikation entwickelt und herstellt. Seit über 30 Jahren bietet AKM seinen Kunden weltweit optimale Lösungen. AKM Semiconductor, Inc. mit Sitz in San Jose, Kalifornien, ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von AKM und bietet Vertriebs-, Marketing- und Design-Support für nordamerikanische Kunden. Weitere Informationen finden Sie auf www.akm.com * AKM ist eine Marke der Asahi Kasei Microdevices Corporation in Japan, Europa und den USA. * Bezeichnungen, Firmennamen und Produktnamen auf dieser Seite sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen.

