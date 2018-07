SIGOS: expérience numérique - 120 opérateurs de réseaux mobiles de 60 pays différents se rassemblent à Nuremberg

NUREMBERG, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--juil. 23, 2018--Depuis plus de dix ans, SIGOS invite les opérateurs de réseaux mobiles du monde entier à la conférence annuelle consacrée aux télécommunications. Après des destinations précédentes telles que Düsseldorf, Berlin, Munich, Pékin, Kuala Lumpur, et d’autres encore, la conférence s’est déroulée cette année au centre de convention de Nuremberg.

Plus de 120 opérateurs de réseaux et de sociétés de télécommunications de plus de 60 pays se sont rassemblés pour parler des dernières innovations en matière de solutions de qualité et de performance des réseaux, 5G, IdO, itinérance, et détection des fraudes de télécommunications.

Ulrich Maly, maire de la ville de Nuremberg, a accueilli ce public international lors de son discours d’ouverture, dans lequel il a expliqué que: "(…) lorsque nous parlons de la communication mobile, nous parlons de personnes et de leurs besoins, qui sont et doivent rester au centre de notre attention ".

Adrian Scrase, responsable technologique de l’Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI) a rappelé l’importance de la coopération internationale entre les acteurs sectoriels et gouvernementaux afin de concrétiser d’ambitieux objectifs, par exemple en termes de 5G ou de ville connectée, d’une manière aussi sûre qu’efficace.

Lors d’un grand nombre d’allocutions, de tables rondes et d’ateliers, les représentants des principaux opérateurs de réseau et de sociétés internationales ont analysé comment ils utilisent les solutions SIGOS dans les technologies de réseau 3G et 4G actuelles, et comment ils les utiliseront dans les réseaux 5G de demain. Un élément central de la conférence a été la discussion stratégique sur les nouveaux modèles commerciaux à succès et les domaines d’utilisation novateurs.

Adil Kaya, chef de la direction de SIGOS GmbH, déclare: "Les transmissions mobiles font désormais partie intégrante de notre quotidien. De plus en plus de personnes utilisent les services de réseau à l’échelle mondiale. La façon de les utiliser est soumise à une évolution constante et à une profonde énergie innovatrice. SIGOS est le chef de file mondiale des solutions d’essais actifs et permet aux opérateurs réseau du monde entier de proposer une communication mobile de qualité optimale ".

Avec plus de 400 invités, la conférence est le plus grand événement planétaire consacré aux télécommunications.

À propos de SIGOS:

Basé à Nuremberg, en Allemagne, SIGOS propose depuis 1989 à ses clients des solutions d’essais actifs pour la garantir la qualité et les services de leurs réseaux via des applications mobiles. Outre des solutions d’essais de bout en bout, son portefeuille comprend le plus vaste système d’essais d’itinérance, disposant d’une infrastructure d’essais dans pratiquement tous les pays du monde, ainsi que des solutions de détection anti-fraude sur les réseaux.

Avec plus de 450 opérateurs de réseau répartis dans 156 pays, notamment les 100 plus grands réseaux mobiles, ainsi que plus de 600 entreprises clientes, SIGOS est le chef de file mondial de son secteur.

