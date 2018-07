SIGOS: digitale ervaring - 120 mobiele netwerkoperators uit 60 landen ontmoeten elkaar in Neurenberg

NEURENBERG, Duitsland--(BUSINESS WIRE)--jul 23, 2018--Al meer dan tien jaar nodigt SIGOS mobiele netwerkoperators van over de hele wereld uit voor de jaarlijkse telecommunicatieconferentie. Na evenementen zoals Düsseldorf, Berlijn, München, Beijing, Kuala Lumpur, enz. vond de meerdaagse conferentie van dit jaar plaats in het congrescentrum van Neurenberg.

Meer dan 120 netwerkoperators en telecommunicatiebedrijven uit meer dan 60 landen over de hele wereld kwamen bijeen om te praten over de nieuwste innovaties op het gebied van onder meer netwerkkwaliteit, prestaties, 5G, IoT, roaming en telecommunicatiefraudedetectieoplossingen.

Dr. Ulrich Maly, burgemeester van de stad Neurenberg, verwelkomde het internationale publiek in zijn openingstoespraak en verklaarde: "... als we het hebben over mobiele communicatie, dan praten we over mensen en hun behoeften die in het middelpunt van de belangstelling staan of zouden moeten staan".

Adrian Scrase, CTO van het European Telecommunications Standards Institute, onderstreepte het belang van internationale samenwerking tussen industrie en overheden om ambitieuze doelen zoals 5G en de slimme stad te bereiken - en niet alleen op veilige wijze, maar ook met succes.

In tal van lezingen, paneldiscussies en workshops hebben vertegenwoordigers van toonaangevende netwerkoperators en internationale bedrijven besproken hoe zij SIGOS-oplossingen gebruiken in de bestaande 3G-, 4G-netwerktechnologieën en hoe zij deze in de toekomst zullen gebruiken in 5G-netwerken. Een belangrijk kernelement hierbij is de strategiediscussie over nieuwe succesvolle bedrijfsmodellen en innovatieve toepassingsgebieden.

Adil Kaya, CEO van SIGOS GmbH, stelde: "Mobiele radio is een integraal onderdeel van ons leven geworden. Steeds meer mensen over de hele wereld maken gebruik van netwerkdiensten. De manier waarop ze worden gebruikt, is onderhevig aan voortdurende verandering en grote innovatieve kracht. SIGOS is de wereldmarktleider voor actieve testoplossingen en stelt netwerkoperators over de hele wereld in staat optimale mobiele communicatie te garanderen".

Met meer dan 400 gasten is de conferentie de grootste telecommunicatieconferentie op dit gebied wereldwijd.

Over SIGOS:

SIGOS, met hoofdkantoor in Neurenberg, Duitsland, biedt haar klanten sinds 1989 actieve testoplossingen voor het beveiligen van netwerkkwaliteit en -diensten via mobiele netwerken (apps). Naast complete testoplossingen omvat het portfolio het grootste roaming-testsysteem met een testinfrastructuur in bijna elk land ter wereld, evenals oplossingen voor het detecteren van netwerkfraude.

SIGOS is de toonaangevende leverancier wereldwijd, met meer dan 450 netwerkoperators in 156 landen, waaronder de top 100 mobiele netwerken, en meer dan 600 zakelijke klanten.

CONTACT: SIGOS GmbH

www.sigos.com

Contactpersoon voor de pers: Bjorn Koetz

press@sigos.com

