TRIGO renforce son expansion aux États-Unis avec l'acquisition de Lumbee Enterprises

PARIS--(BUSINESS WIRE)--juil. 23, 2018--TRIGO a acquis 100% du capital de Lumbee Enterprises, basé à Greer, en Caroline du Sud. Cette acquisition permet à TRIGO de consolider son expansion aux États-Unis au sein de l'industrie automobile. Lumbee fournit des services de chaîne d'approvisionnement et logistiques depuis plus de 25 ans. L'objectif de TRIGO est d'exploiter l'expertise éprouvée de Lumbee en vue d'élargir son activité. Lumbee est avant tout connu pour son expertise en matière d'opérations de fabrication de qualité, de triage, d'inspection et de sous-assemblage, spécialisé dans les services optimaux d'inspection et de réusinage pour que les lignes d'assemblage des équipementiers fonctionnent de manière parfaitement fluide et sans interruption.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20180723005111/fr/

Cofondé par Colby Griffin en 2001 en Caroline du Sud, LUMBEE Enterprises se spécialise dans les services de gestion de la qualité pour raccourcir les interruptions de la chaîne d'approvisionnement grâce à une utilisation novatrice des technologies et des processus. " Cette acquisition est une opportunité rêvée pour les clients et employés de Lumbee de continuer cet objectif avec TRIGO comme partenaire ", déclare M. Griffin, qui continuera sa participation en tant qu'actionnaire.

Avec une impressionnante liste de clients, des procédés axés sur la technologie et du personnel hautement qualifié, l'acquisition de Lumbee par le Groupe TRIGO est très attendue. La stratégie d'acquisition de TRIGO vise à élargir sa portée géographique et son portefeuille de services afin de proposer des solutions de premier rang permettant aux clients de l'entreprise de relever leurs défis de chaîne d'approvisionnement. C'est la première acquisition pour TRIGO en 2018 et la cinquième depuis que la société de capitaux privés ARDIAN a commencé à soutenir TRIGO en 2016.

" Je suis heureux d'accueillir une nouvelle équipe de professionnels de talent au sein de TRIGO. L'attention supérieure de Lumbee en faveur de sa satisfaction client, ses capacités éprouvées et ses importants progrès technologiques, associée à sa culture entrepreneuriale, répondent parfaitement aux attentes de TRIGO et ne manqueront pas d'apporter des avantages durables à nos clients ", déclare Matthieu Rambaud, CEO du Groupe TRIGO. Depuis son investissement dans Lumbee en 2008, Kevin Coughlin, associé directeur chez Coughlin Capital, a quant à lui déclaré que la stratégie de développement de TRIGO soutient la croissance continue de LUMBEE en renforçant sa position future et en apportant des avantages supplémentaires à ses clients et employés. Coughlin Capital continuera sa participation en tant qu'actionnaire du groupe combiné.

À propos de Lumbee

Avec plus de 25 ans à l'avant-garde de l'industrie des opérations de triage, d'inspection et de sous-assemblage, Lumbee présente un bilan éprouvé en matière de création inégalée de valeur et de services de premier rang. Nous inspectons et réusinons plus de 20 millions de pièces par an pour de nombreux équipementiers et leurs fournisseurs.

http://www.lumbeena.com

À propos du Groupe TRIGO

Fondée en 1997, TRIGO est une société internationale fournissant des solutions de gestion de la qualité opérationnelle pour le secteur manufacturier, tout spécialement les industries automobile et aérospatiale. Avec une équipe de plusieurs milliers de professionnels présents dans plus de 20 pays et sur 4 continents, TRIGO offre un portefeuille exhaustif de services d'assurance qualité, allant de l'inspection aux audits spécialisés, conseils et formations.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.trigo-group.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com :https://www.businesswire.com/news/home/20180723005111/fr/

CONTACT: Groupe TRIGO

Mercédesz TRUM

Directrice marketing du groupe, +36304858353

mercedesz.trum@trigo-group.com

KEYWORD: UNITED STATES EUROPE NORTH AMERICA FRANCE

INDUSTRY KEYWORD: TRANSPORT MANUFACTURING LOGISTICS/SUPPLY CHAIN MANAGEMENT AEROSPACE AUTOMOTIVE MANUFACTURING ENGINEERING AUTOMOTIVE OTHER AUTOMOTIVE

SOURCE: TRIGO

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 07/23/2018 09:00 AM/DISC: 07/23/2018 09:01 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20180723005111/fr