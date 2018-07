TRIGO amplia a sua expansão nos EUA com a aquisição da Lumbee Enterprises

PARIS--(BUSINESS WIRE)--jul 23, 2018--TRIGO adquiriu 100% do capital da Lumbee Enterprises com sede em Greer, Carolina do Sul. Esta aquisição permite à TRIGO ampliar sua expansão nos EUA dentro da indústria automotiva. A Lumbee começou a oferecer serviços de cadeia de suprimentos e logística há mais de 25 anos e a intenção da TRIGO é promover a experiência comprovada da Lumbee para expandir ainda mais os seus negócios. A Lumbee é mais conhecida por sua experiência em Operações de Qualidade de Fabricação, Seleção e Inspeção e Submontagem, especializando-se em oferecer os melhores serviços de inspeção e retrabalho para manter as linhas de montagem OEM funcionando perfeitamente e sem interrupções.

Cofundada por Colby Griffin em 2001, a LUMBEE Enterprises da Carolina do Sul tem como objetivo oferecer serviços de gestão de qualidade para reduzir as interrupções da cadeia de suprimento através do uso inovador de tecnologia e processos. “ Esta aquisição é uma grande oportunidade para clientes e funcionários da Lumbee continuarem essa missão com a TRIGO como nossa parceira ”, disse Colby Griffin, que continuará sua participação como um acionista.

Com uma lista impressionante de clientes, processos motivados pela tecnologia e mão de obra altamente qualificada, a aquisição da Lumbee pelo TRIGO Group é altamente esperada. A estratégia de aquisição da TRIGO tem como objetivo expandir o seu alcance geográfico e portfólio de serviços para oferecer soluções de classe mundial que atendam aos desafios da cadeia de suprimentos de seus clientes. Esta é a primeira aquisição da TRIGO em 2018 e a quinta desde que o private equity ARDIAN começou a apoiar a TRIGO em 2016.

“ Estou feliz em dar as boas-vindas a uma nova equipe de profissionais talentosos na TRIGO. A maior atenção da Lumbee com a satisfação do cliente, sua capacidade comprovada e avanços tecnológicos superiores, juntamente com sua cultura empreendedora, são perfeitos para a TRIGO e certamente proporcionarão benefícios de longo prazo aos nossos clientes ”, disse Matthieu Rambaud, – diretor executivo do TRIGO Group. Desde o seu investimento na Lumbee em 2008, Kevin Coughlin, sócio-gerente da Coughlin Capital foi além ao dizer que a estratégia de desenvolvimento da TRIGO apoia ainda mais o crescimento contínuo da LUMBEE, fortalecendo sua posição no futuro e proporcionando benefícios adicionais a seus clientes e funcionários. A Coughlin Capital também permanecerá como acionista do grupo combinado.

Com mais de 25 anos de liderança do setor de operações de seleção, inspeção e subconjuntos de manufatura, a Lumbee tem um histórico comprovado de oferecer valor inigualável e os melhores serviços da categoria. Inspecionamos ou retrabalhamos mais de 20 milhões de peças por ano para inúmeros OEMs e seus fornecedores.

Fundada em 1997, a TRIGO é uma empresa multinacional que oferece soluções de gestão de qualidade operacional ao setor de fabricação, principalmente para as indústrias automobilística e aeroespacial. Com uma equipe de milhares de profissionais presentes em mais de vinte países em quatro continentes, a TRIGO oferece um portfólio abrangente de serviços de garantia de qualidade que vão desde inspeção até a auditoria especializada, consultoria e treinamento.

