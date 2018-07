TRIGO treibt Expansion in die USA durch Übernahme von Lumbee Enterprises voran

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Jul 23, 2018--TRIGO hat 100 Prozent des Kapitals von Lumbee Enterprises mit Sitz in Greer im US-Bundesstaat South Carolina übernommen. Damit ist TRIGO in der Lage, seine Expansion in die USA im Automobilsektor weiter voranzutreiben. Lumbee stellt seit über 25 Jahren Lieferketten- und Logistikdienste bereit und TRIGO beabsichtigt, die bewährte Expertise von Lumbee zur weiteren Ausdehnung seiner Geschäfte zu nutzen. Am bekanntesten ist Lumbee für seine Kompetenzen in den Bereichen Qualitätsherstellung, Sortierung, Inspektion und Teilmontage. Das Unternehmen ist auf die Bereitstellung erstklassiger Inspektions- und Nachbearbeitungsdienste spezialisiert, um sicherzustellen, dass OEM-Montagestraßen reibungslos und unterbrechungsfrei laufen.

LUMBEE Enterprises in South Carolina wurde 2001 von Colby Griffin mitbegründet und konzentriert sich auf die Bereitstellung hochwertiger Managementdienste zur Verkürzung von Lieferkettenunterbrechungen durch innovative Nutzung von Technologie und Prozessen. „ Diese Übernahme ist eine großartige Chance für die Kunden und Mitarbeiter von Lumbee zur Fortführung ihrer Aufgabe mit TRIGO als Partner “, erklärte Griffin, der als Aktionär weiter mit dem Unternehmen verbunden bleibt.

Angesichts der eindrucksvollen Kundenliste, technologieorientierten Prozesse und der hochqualifizierten Belegschaft wird die Übernahme von Lumbee durch die TRIGO Group mit Spannung erwartet. Mit der Übernahme will TRIGO seine geografische Reichweite und sein Dienstleistungsportfolio ausdehnen, um erstklassige Lösungen bereitzustellen, mit denen seine Kunden ihre Lieferkettenherausforderungen bewältigen können. Dies ist die erste Übernahme, die TRIGO 2018 getätigt hat, und die fünfte seit 2016, als das Private-Equity-Unternehmen ARDIAN Unterstützung für TRIGO bereitstellte.

„ Ich freue mich sehr, ein neues Team talentierter Fachleute bei TRIGO begrüßen zu dürfen. Der gezielte Fokus von Lumbee auf Kundenzufriedenheit, seine bewährten Kompetenzen und überlegenen technologischen Fortschritte, kombiniert mit seiner unternehmerischen Kultur, passen perfekt zu TRIGO und werden unseren Kunden zweifellos langfristige Vorteile verschaffen “, erklärte Matthieu Rambaud, – CEO, TRIGO Group. Kevin Coughlin, Managing Partner von Coughlin Capital, das erstmals im Jahr 2008 in Lumbee investierte, führte weiter aus, dass die Entwicklungsstrategie von TRIGO das anhaltende Wachstum von LUMBEE weiter fördern wird, indem seine Position für die Zukunft gestärkt wird und die Kunden und Mitarbeiter weitere Vorteile erhalten. Coughlin Capital wird auch weiterhin zu den Aktionären der kombinierten Gruppe gehören.

Über Lumbee

Lumbee nimmt seit mehr als 25 Jahren eine führende Stellung in Fertigungs-, Sortierungs-, Inspektions- und Teilmontagebetrieben ein und blickt auf eine nachgewiesene Erfolgsgeschichte der Bereitstellung überragender Wertschöpfung und erstklassiger Dienstleistungen zurück. Wir sind für die Inspektion und Nachbearbeitung von mehr als 20 Millionen Bauteilen pro Jahr bei zahlreichen OEM und ihren Zulieferanten zuständig.

http://www.lumbeena.com

Über TRIGO Group

TRIGO wurde 1997 gegründet. Das multinationale Unternehmen stellt operative Qualitätsmanagementlösungen für das herstellende Gewerbe, insbesondere in der Automobil-, Luft- und Raumfahrtindustrie, bereit. Mit einem Team von mehreren Tausend Fachkräften in über 20 Ländern auf vier Kontinenten bietet TRIGO ein umfassendes Portfolio an Qualitätssicherungsdiensten von Inspektion bis hin zu fachlicher Prüfung, Beratung und Schulung.

www.trigo-group.com

