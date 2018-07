Champions League third qualifying round draw

NYON, Switzerland (AP) — Draw made Monday for the UEFA Champions League third qualifying round:

First-leg games, Aug. 7-8

Second-leg games, Aug. 14

League Path:

Standard Liege (Belgium) vs. Ajax (Netherlands) or Sturm Graz (Austria)

Benfica (Portugal) vs. Fenerbahce (Turkey)

Slavia Prague (Czech Republic) vs. Dynamo Kiev (Ukraine)

PAOK Thessaloniki (Greece) or Basel (Switzerland) vs. Spartak Moscow (Russia)

Champions Path:

Celtic (Scotland) or Rosenborg (Norway) vs. AEK Athens (Greece)

Salzburg (Austria) vs. Shkendija (Macedonia) or Sheriff (Moldova)

Red Star Belgrade (Serbia) or Suduva (Lithuania) vs. Legia Warsaw (Poland) or Spartak Trnava (Slovakia)

Kukes (Albania) or Qarabag (Azerbaijan) vs. BATE Borisov (Belarus) or HJK Helsinki (Finland)

Astana (Kazakhstan) or Midtjylland (Denmark) vs. Dinamo Zagreb (Croatia) or Hapoel Beer-Sheva (Israel)

CFR Cluj (Romania) or Malmo (Sweden) vs. Ludogorets Razgrad (Bulgaria) or Vidi (Hungary).