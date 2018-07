AURAK firma un Memorando de Entendimiento con Al-Farabi Kazakh National University

RAS AL KHAIMAH, Emiratos Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--jul. 22, 2018--El presidente de The American University of Ras Al Khaimah (AURAK), Profesor Hassan Hamdan Al Alkim, y el Rector de la Al-Farabi Kazakh National University (KazNU), Profesor Galimkair Mutanov, de la República de Kazajstán, firmaron un Memorando de entendimiento (“MoU”), por el que acuerdan intercambiar estudiantes, cuerpo de profesores e investigación.

The Al-Farabi Kazakh National University (KazNU) Rector, Professor Galimkair Mutanov, of the Republic of Kazakhstan and the American University of Ras Al Khaimah (AURAK) President, Professor Hassan Hamdan Al Alkim, exchange a gift to commemorate their universities uniting in an MoU agreement. (Photo: AETOSWire)

Con la idea de nutrir una relación internacional estrecha entre la República de Kazajstán y los Emiratos Árabes Unidos, desarrollando relaciones bilaterales en campos educativos y científicos y con la esperanza de hacer sus propias contribuciones al desarrollo de cooperación entre las dos instituciones, la AURAK y la Al-Farabi Kazakh National University firmaron un MoU.

El Memorando de entendimiento se orienta a promover la cooperación educativa y científica, lo que se facilitaría a través del intercambio de estudiantes y del cuerpo de profesores así como con la colaboración mutua en investigación. El acuerdo recientemente firmado proporciona también la base para un intercambio cultural entre los Emiratos Árabes Unidos y la República de Kazajstán, así como la posibilidad de mantener relaciones académicas aún más estrechas entre las dos instituciones a través de programas de titulación dual.

El Dr. Lee Waller, Decano de Gestión de Inscripción y Éxito de los estudiantes de AURAK, se mostró exultante ante la oportunidad de fortalecer las conexiones culturales en el marco de esta sociedad. “La mentada firma entre la Al-Farabi Kazakh National University y la American University de Ras Al Khaimah incrementará la colaboración entre estas dos universidades internacionales altamente respetadas y abrirá la puerta de la oportunidad para los pueblos de ambas naciones”.

No hay duda de que tanto la AURAK como la Al-Farabi Kazakh National University disfrutarán del éxito de los estudiantes impulsado por las colaboraciones mutuas de esta sociedad. El Prof. Hassan afirmó: “En la Al-Farabi Kazakh National University tenemos una valiosa cohorte colegiada que impulsará la experiencia educativa para nuestros estudiantes la cual ofrece amplias oportunidades para que ellos avancen en sus estudios y logren contactos internacionales”.

En este momento, la AURAK cuenta con una variedad de socios internacionales en África, Asia, Europa y América del Norte, lo que abre un amplio espectro de posibilidades para los estudiantes, incluidos los programas de intercambio y los estudios en el extranjero por un máximo de un año así como también cursos de verano más cortos.

