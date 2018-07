AURAK assina declaração de intenções com a Al-Farabi Kazakh National University

RAS AL KHAIMAH, Emirados Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--jul 22, 2018--O Reitor da American University of Ras Al Khaimah (AURAK), Professor Hassan Hamdan Al Alkim, e o Reitor da Al-Farabi Kazakh National University (KazNU), Professor Galimkair Mutanov, da República do Cazaquistão, assinaram uma declaração de intenções concordando em promover o intercâmbio de estudantes, professores e pesquisa.

The Al-Farabi Kazakh National University (KazNU) Rector, Professor Galimkair Mutanov, of the Republic of Kazakhstan and the American University of Ras Al Khaimah (AURAK) President, Professor Hassan Hamdan Al Alkim, exchange a gift to commemorate their universities uniting in an MoU agreement. (Photo: AETOSWire)

Com o espírito de incentivar um maior relacionamento internacional entre a República do Cazaquistão e os Emirados Árabes Unidos, desenvolvendo relações bilaterais nos campos científico e educacional e desejando fazer suas próprias contribuições para o desenvolvimento da cooperação entre as duas instituições, a AURAK e a Al-Farabi Kazakh National University assinaram uma declaração de intenções.

A declaração de intenções visa promover a cooperação científica e educacional, que será facilitada através do intercâmbio de alunos e professores, além de colaboração para pesquisa. O acordo recentemente assinado oferece também a base para um intercâmbio cultural entre os Emirados Árabes Unidos e a República do Cazaquistão, além da possibilidade de vínculos acadêmicos ainda mais próximos entre as duas instituições, através de programas de diploma duplo.

O Dr. Lee Waller, Decano de Gestão de Matrícula e Sucesso Estudantil da AURAK, exultante com a oportunidade de concretizar as conexões culturais que essa parceria oferece, afirmou: “A assinatura celebrada entre a Al-Farabi Kazakh National University e a American University of Ras Al Khaimah vai ampliar a colaboração entre essas duas respeitadas universidades internacionais e abrir as portas para oportunidades para as pessoas das duas nações".

Com certeza, tanto a AURAK quanto a Al-Farabi Kazakh National University experimentarão o sucesso dos estudantes impulsionado pelas colaborações dessa parceria. O Prof. Hassan afirmou que "Na Al-Farabi Kazakh National University temos um conceituada coorte acadêmica que vai consolidar a experiência educacional dos nossos alunos com amplas oportunidades para promovê-los nos seus estudos e na criação de conexões internacionais."

No momento, a AURAK possui diversos parceiros internacionais na África, Ásia, Europa e América do Norte, abrindo uma ampla gama de possibilidades aos alunos, inclusive programas de intercâmbio e estudo no exterior por até um ano, bem como cursos mais curtos de verão.

