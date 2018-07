AURAK schließt eine Absichtserklärung mit der Al-Farabi Kazakh National University ab

RAS AL KHAIMAH, Vereinigte Arabische Emirate--(BUSINESS WIRE)--Jul 22, 2018--Der Präsident der American University of Ras Al Khaimah (AURAK), Professor Hassan Hamdan Al Alkim, und der Rektor der Al-Farabi Kazakh National University (KazNU) der Republik Kasachstan, Professor Galimkair Mutanov, unterzeichneten eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU), die den Austausch von Studenten, Lehrkräften und Forschern vorsieht.

Im Geiste der Förderung enger internationaler Beziehungen zwischen der Republik Kasachstan und den Vereinigten Arabischen Emiraten, der Entwicklung bilateraler Beziehungen im Bildungs- und Wissenschaftsbereich und in dem Wunsch, eigene Beiträge zur Entwicklung der Zusammenarbeit zwischen den beiden Institutionen zu leisten, haben AURAK und die Al-Farabi Kazakh National University ein MoU unterzeichnet.

Die Absichtserklärung zielt darauf ab, die Zusammenarbeit im Bildungs- und Wissenschaftsbereich zu fördern, was durch den Austausch von Studenten und Lehrkräften sowie Zusammenarbeit in der Forschung ermöglicht wird. Die neu unterzeichnete Vereinbarung bietet auch eine Grundlage für den kulturellen Austausch zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und der Republik Kasachstan sowie die Möglichkeit einer noch engeren akademischen Verbindung zwischen den beiden Institutionen durch duale Studiengänge.

Dr. Lee Waller, AURAK Dean of Student Success and Enrollment Management, war sehr glücklich über die Gelegenheit, die kulturellen Verbindungen zu festigen, die diese Partnerschaft ermöglicht: „Die feierliche Unterzeichnung zwischen der Al-Farabi Kazakh National University und der American University of Ras Al Khaimah wird die Zusammenarbeit zwischen diesen beiden hoch angesehenen internationalen Universitäten verstärken und den Menschen in beiden Ländern Chancen eröffnen.“

Die Zusammenarbeit in dieser Partnerschaft wird den Studenten der AURAK und der Al-Farabi Kazakh National University zum Erfolg verhelfen. Prof. Hassan erklärte: „Mit der Al-Farabi Kazakh National University haben wir eine Schar geschätzter Kollegen, die die Bildungserfahrung unserer Studenten mit umfangreichen Möglichkeiten, sie sowohl in ihrem Studium als auch bei der Herstellung internationaler Verbindungen zu fördern, stärken wird.“

Gegenwärtig hat die AURAK eine Reihe von internationalen Partnern in Afrika, Asien, Europa und Nordamerika. Den Studenten steht dadurch ein breites Spektrum an Möglichkeiten zur Verfügung, zu dem Austausch- und Auslandsstudienprogramme mit Aufenthalten von bis zu einem Jahr sowie kürzere Sommerakademien gehören.

