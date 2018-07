AURAK Conclut un Protocole d'Entente avec l'Université Nationale kazakhe Al-Farabi

RAS AL KHAIMAh, Émirats Arabes Unis--(BUSINESS WIRE)--juil. 22, 2018--Le Président de l'Université Américaine de Ras Al Khaimah (AURAK), le professeur Hassan Hamdan Al Alkim, et le Recteur de l'Université Nationale kazakhe Al-Farabi (KazNU), Galimkair Mutanov, de la République du Kazakhstan, ont signé un Protocole d'Entente, se mettant d’accord pour échanger des étudiants, des professeurs et des chercheurs.

The Al-Farabi Kazakh National University (KazNU) Rector, Professor Galimkair Mutanov, of the Republic of Kazakhstan and the American University of Ras Al Khaimah (AURAK) President, Professor Hassan Hamdan Al Alkim, exchange a gift to commemorate their universities uniting in an MoU agreement. (Photo: AETOSWire)

Dans l'esprit de favoriser une relation internationale étroite entre la République du Kazakhstan et les Émirats Arabes Unis et de développer les relations bilatérales dans les domaines éducatif et scientifique, et souhaitant apporter leur propre contribution au développement de la coopération entre les deux institutions, l'AURAK et l'Université Nationale kazakhe Al-Farabi ont signé un Protocole d'Entente.

Le Protocole d'Entente vise à promouvoir la coopération éducative et scientifique, qui serait facilitée par l'échange d'étudiants et de professeurs, ainsi que la collaboration dans les recherches. L'accord récemment signé fournit également une base pour des échanges culturels entre les Émirats Arabes Unis et la République du Kazakhstan, ainsi que la possibilité d’établir des liens universitaires encore plus étroits entre les deux institutions, grâce à des programmes de double diplôme.

Dr Lee Waller, Doyen de la Réussite des Etudiants et de la Gestion des Inscriptions à l'AURAK, a été ravi de l'opportunité de renforcer les liens culturels que ce partenariat permet de réaliser : « La signature célèbre entre l'Université Nationale kazakhe Al-Farabi et l'Université Américaine de Ras Al Khaimah accroîtra la collaboration entre ces deux universités internationales hautement respectées et ouvrira la porte aux opportunités pour les peuples des deux pays. »

Assurément, AURAK et l'Université Nationale kazakhe d’Al-Farabi connaîtront le succès des étudiants favorisé par les collaborations de ce partenariat. Le professeur Hassan a déclaré: «À l'Université Nationale kazakhe d’Al-Farabi, nous avons une cohorte universitaire estimée qui renforcera l'expérience éducative de nos étudiants avec de nombreuses opportunités de les faire progresser dans leurs études et dans leurs relations internationales.

Actuellement, AURAK dispose d'une gamme de partenaires internationaux en Afrique, en Asie, en Europe et en Amérique du Nord, offrant un large éventail de possibilités aux étudiants, y compris des programmes d'échange et d'études pendant un an, ainsi que des sessions d'été plus courtes.

