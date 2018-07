Saturday's Major League Linescores

AMERICAN LEAGUE Baltimore 100 000 000—1 5 1 Toronto 000 310 00x—4 6 0

Cobb, Wright Jr. (6), Scott (7), Britton (8) and Wynns; Stroman, Oh (8), Tepera (9) and Maile. W_Stroman 3-7. L_Cobb 2-13. Sv_Tepera (7).

___

Boston 000 000 000—0 8 1 Detroit 020 003 00x—5 7 0

Johnson, Thornburg (6), Brasier (7), Velazquez (8) and Swihart; Fiers, A.Wilson (7), Greene (9) and J.Hicks. W_Fiers 7-6. L_Johnson 1-3. HRs_Detroit, Iglesias (3).

___

Minnesota 100 000 010—2 7 0 Kansas City 201 000 01x—4 6 0

Lynn, Duke (6), Pressly (6), Rogers (8), Hildenberger (8) and B.Wilson; Junis, Flynn (5), Adam (8), Hill (8), W.Peralta (9) and S.Perez. W_Flynn 2-1. L_Lynn 7-8. Sv_W.Peralta (3). HRs_Kansas City, Perez (14).

___

Houston 001 105 000—7 5 0 Los Angeles 000 000 000—0 7 3

Verlander, J.Smith (7), Peacock (8), Sipp (9) and Stassi; Tropeano, Alvarez (6), Ramirez (6), Cole (6), Drake (8) and Maldonado. W_Verlander 10-5. L_Tropeano 3-5. HRs_Houston, Reddick (10), Springer (16).

___

Cleveland 000 063 124—16 21 0 Texas 000 000 210— 3 8 1

Carrasco, Allen (7), Otero (8), McAllister (9) and Gomes; Colon, Bibens-Dirkx (5), Claudio (9) and Chirinos. W_Carrasco 12-5. L_Colon 5-8. HRs_Cleveland, Alonso 2 (15), Naquin (3). Texas, Beltre (5).

___

Chicago 000 400 001—5 7 1 Seattle 000 000 000—0 2 1

Covey, Soria (9) and Narvaez; F.Hernandez, Bradford (6), Pazos (7), Vincent (8), Elias (9) and Freitas, Herrmann. W_Covey 4-5. L_F.Hernandez 8-8. HRs_Chicago, Garcia (10).

___

INTERLEAGUE New York 010 002 003—6 5 1 New York 000 401 11x—7 12 1

Matz, Peterson (6), Swarzak (8) and Plawecki; Gray, Dav.Robertson (6), Holder (7), Betances (8), A.Chapman (9), Shreve (9) and Romine. W_Gray 7-7. L_Matz 4-8. Sv_Shreve (1). HRs_New York, Conforto (12). New York, Judge (26).

___

Miami 000 200 100—3 7 0 Tampa Bay 000 100 001—2 6 0

Lopez, Conley (7), Steckenrider (8), Barraclough (9) and Realmuto; Stanek, Yarbrough (2), Wood (6), Alvarado (8), Romo (9) and Sucre. W_Lopez 2-1. L_Yarbrough 8-5. Sv_Barraclough (10). HRs_Miami, Maybin (3). Tampa Bay, Choi (1), Wendle (5).

___

San Francisco 000 100 101 00—3 6 0 Oakland 000 030 000 01—4 7 0

(11 innings)

Bumgarner, Dyson (5), Black (7), D.Holland (8), Watson (9), Moronta (9), W.Smith (11) and Posey; Cahill, Buchter (6), Trivino (7), Treinen (9), Petit (11) and Phegley, Lucroy. W_Petit 5-2. L_W.Smith 0-1. HRs_San Francisco, Belt (14).

___

NATIONAL LEAGUE St. Louis 001 000 100—2 2 0 Chicago 100 020 40x—7 11 1

Weaver, Mayers (5), Lyons (7), Gregerson (7) and Yadier Molina; Chatwood, Edwards Jr. (6), Justin Wilson (7), Steve Cishek (7), Chavez (8) and Caratini. W_Chatwood 4-5. L_Weaver 5-9. HRs_St. Louis, Carpenter (25).

___

Pittsburgh 001 112 010—6 12 1 Cincinnati 000 000 200—2 6 0

Kingham, Santana (7), Crick (8), Vazquez (9) and E.Diaz; DeSclafani, Crockett (5), Lorenzen (6), Garrett (7), Hughes (8), R.Iglesias (9) and Casali. W_Kingham 5-4. L_DeSclafani 4-3. HRs_Pittsburgh, Dickerson 2 (10). Cincinnati, Casali (2).

___

Los Angeles 200 000 000—2 10 3 Milwaukee 010 003 00x—4 7 0

Kershaw, Chargois (7), Rosscup (8) and Grandal, Barnes; C.Anderson, Burnes (5), Hader (7), Knebel (9) and Kratz. W_Burnes 1-0. L_Kershaw 3-5. Sv_Knebel (12). HRs_Milwaukee, Yelich (12).

___

St. Louis 100 000 113—6 10 1 Chicago 000 003 000—3 7 0

Gant, G.Holland (6), J.Hicks (6), Tuivailala (8), Norris (9) and Pena; Montgomery, R.Rosario (7), Strop (7), Justin Wilson (9), Steve Cishek (9), Maples (9) and Contreras. W_Tuivailala 2-3. L_Justin Wilson 3-3. Sv_Norris (18). HRs_St. Louis, Carpenter (25).

___

Colorado 000 022 110—6 7 0 Arizona 000 310 100—5 8 1

Freeland, McGee (6), Oberg (7), Ottavino (8), W.Davis (9) and Iannetta; Godley, Bracho (6), Chafin (6), De La Rosa (7), Hirano (7), Boxberger (9) and J.Murphy. W_Oberg 6-0. L_Hirano 2-2. Sv_W.Davis (28). HRs_Colorado, Murphy (1).