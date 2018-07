Junta de Fiat Chrysler elige sucesor de su CEO

ROMA (AP) —

In a statement after an emergency board meeting Saturday, Ferrari said John Elkann, heir of the Agnelli family that founded Fiat more than 100 years ago, would take over as Ferrari chairman.

Fiat spun off Ferrari in 2015 but Marchionne remained CEO and chairman and had planned to announce in September a new five-year plan for the carmaker. No succession plans had been announced and it was widely expected that Marchionne would remain on in some capacity, even after giving up the reins of Fiat Chrysler Automobile.

Marchionne's overarching goal had been to turn Ferrari into a luxury company beyond cars to further leverage the brand.

La junta directiva de Fiat Chrysler Automobiles recomendó el sábado que el ejecutivo de Jeep, Mike Manley, reemplace al CEO actual Sergio Marchionne, quien se encuentra en condición grave.

Por su parte, el directorio del fabricante de autos deportivos de lujo Ferrari propuso a Louis, expresidente de Philip Morris International, como su nuevo director general.

Un comunicado de Fiat indicó que la decisión se tomó luego de una reunión de emergencia de la junta debido a que la salud de Marchionne se había deteriorado repentinamente tras someterse a una cirugía de hombro hace tres semanas y "no podrá regresar a trabajar".

Ferrari dijo luego de una reunión de emergencia de su directorio que John Elkann, heredero de la familia Agnelli que fundó Fiat hace más de sun siglo, asumiría como presidente de Ferrari.

Fiat desvinculó a Ferrari en 2015, pero Marchionne siguió siendo su director general y presidente, y pensaba anunciar en septiembre un plan quinquenal para la empresa.

Su objetivo era transformar a Ferrari en una empresa de artículos de lujo más allá de los autos para aprovechar más la marca.

Marchionne, de 66 años, ha dicho en repetidas ocasiones que en 2019 dejará el cargo de director ejecutivo del fabricante de automóviles FCA, por lo que la decisión de la junta —que será confirmada en una reunión de los accionistas— "acelerará" el proceso de transición de directores ejecutivos.

CEO de Fiat desde 2004, el ítalo-canadiense Marchionne supervisó la fusión de la compañía con sede en Turín con la automotriz estadounidense en bancarrota Chrysler.