New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Friday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Sep 2344 Up 23 Sep 2306 2337 2280 2322 Up 30 Oct 2344 Up 23 Dec 2340 2360 2312 2344 Up 23 Mar 2368 2378 2332 2361 Up 20 May 2367 2388 2344 2370 Up 20 Jul 2381 2394 2354 2379 Up 19 Sep 2373 2397 2362 2388 Up 21 Dec 2399 2402 2373 2394 Up 24 Mar 2402 Up 26 May 2407 Up 27