CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 504 1-4 Dec 520 1-2 Mar 536 May 545 3-4 Jul 549 3-4 Sep 558 1-2 Dec 572 Mar 581 1-4 May 585 1-2 Jul 586 1-4 Sep 586 1-4 Dec 591 1-4 Mar 591 1-4 May 591 1-4 Jul 591 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 351 1-4 Dec 365 Mar 376 1-2 May 382 3-4 Jul 388 3-4 Sep 390 1-2 Dec 393 3-4 Mar 404 3-4 May 411 1-2 Jul 416 1-4 Sep 409 Dec 408 1-4 Jul 422 Dec 415 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 232 Dec 237 1-4 Mar 241 May 242 3-4 Jul 247 3-4 Sep 249 Dec 249 Mar 249 May 249 Jul 247 1-2 Sep 247 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Aug 846 Sep 852 Nov 861 1-2 Jan 871 3-4 Mar 880 3-4 May 890 Jul 898 1-2 Aug 899 3-4 Sep 894 1-4 Nov 893 Jan 902 1-2 Mar 907 1-2 May 916 1-4 Jul 924 1-4 Aug 926 Sep 916 Nov 903 Jul 930 1-4 Nov 909 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Aug 27.83 Sep 27.93 Oct 28.01 Dec 28.21 Jan 28.48 Mar 28.78 May 29.13 Jul 29.45 Aug 29.59 Sep 29.73 Oct 29.81 Dec 30.01 Jan 30.28 Mar 30.64 May 30.91 Jul 31.17 Aug 31.30 Sep 31.38 Oct 31.15 Dec 31.29 Jul 31.29 Oct 31.29 Dec 31.29 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Aug 328.80 Sep 327.40 Oct 326.60 Dec 326.10 Jan 324.10 Mar 319.80 May 318.30 Jul 320.10 Aug 320.30 Sep 320.10 Oct 318.10 Dec 318.30 Jan 318.90 Mar 318.80 May 320.80 Jul 323.10 Aug 321.00 Sep 321.20 Oct 321.20 Dec 322.50 Jul 325.40 Oct 325.40 Dec 332.40