FlipNpik bietet der Öffentlichkeit privaten Verkauf und führt fiatbasiertes Zahlungsgateway ein

LONDON und SINGAPUR--(BUSINESS WIRE)--Jul 19, 2018--FlipNpik, die blockchainbetriebene Social-Media-Plattform zur Förderung der lokalen Wirtschaft, demokratisiert in beispielloser Weise ihren privaten Verkauf, sodass erstmals jedermann in den Genuss der Privilegien und Boni kommt, die traditionell nur Großanlegern vorbehalten sind. Diese potenten Investoren, sogenannte „Wale“, erhalten in der Regel in der privaten Verkaufsphase der ICOs (Initial Coin Offerings) hohe Boni. FlipNpik kehrt dieses Prinzip um, da nun keine großen Investitionen mehr erforderlich sind, um vom „Wal“-Bonus zu profitieren, indem das Unternehmen der Öffentlichkeit einen Bonus von bis zu 100 % auf den Token FNP (FlipNpik) bietet und damit gleiche Bedingungen für Kleinanleger schafft.

Durch den Einsatz eines der ersten fiatbasierten Zahlungsgateways, bei dem ICO-Zahlungen per Geldüberweisung möglich sind, versetzt FlipNpik nun einen größeren, möglicherweisen neuen Personenkreis mit potenziellem Interesse an Kryptowährungen in die Lage, die „Kryptobarriere“ zu überwinden.

„Früher konnte nahezu jedermann mit Zugang zum Internet und ein wenig Geld zum Anlegen an ICOs teilnehmen. Wir möchten diese Chance den Massen erneut bieten“, so Henri Harland, CEO von FlipNpik Worldwide. „Das FlipNpik-Ökosystem fördert Demokratisierung, Zusammenarbeit, gerechte Verteilung der Wertschöpfung und Inklusivität. Wir bleiben der Blockchain-Philosophie treu, die eine gerechte Verteilung des Reichtums fördert.“

Unter der Leitung eines starken Teams von erfahrenen Unternehmern und Experten in den Bereichen digitale Währungen, Finanzen und Marketing unterstützt FlipNpik kleine Unternehmen und Gemeinden durch die Bereitstellung einer weltweiten Plattform, die auf einem einzigartigen Ökosystem aus Beziehungen basiert, von denen beide Seiten profitieren. Innerhalb des FlipNpik Ecosystem (per FlipNpik App) erhalten KMU eine bessere Außenwirkung sowie Vermarktung und Werbung durch die gemeinsamen Anstrengungen der Verbraucher, die ihrerseits mit FNP-Token belohnt und bezahlt werden, wenn sie die Unternehmen unterstützen, die sie schätzen. Dadurch entsteht ein Win-Win-Szenario für kleine Unternehmen gegenüber weltweit agierenden Ketten mit riesigen Marketingbudgets und gleichzeitig ein Mehrwert für die Verbraucher.

Über FlipNpik

FlipNpik ist das erste blockchainbasierte kollaborative Social Media, über das die Nutzer ihre Posts in Social Media monetarisieren können, indem sie ihre Lieblingsgeschäfte vor Ort unterstützen. Die Benutzer werden dafür belohnt, wenn sie für Unternehmen werben und posten, was wiederum die Vermarktung und Außendarstellung der Unternehmen stärkt. Die mobile FlipNpik App ist für iOS und Android verfügbar und hat Unternehmen in der Schweiz, Großbritannien, Irland, Singapur, Kanada und Frankreich gelistet. https://flipnpik.io

