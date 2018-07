FlipNpik ouvre sa vente privée au public et lance une passerelle de paiements en monnaie fiduciaire

LONDRES & SINGAPOUR--(BUSINESS WIRE)--juil. 19, 2018--Dans ce qui fait figure d'une première dans le secteur, FlipNpik, la plateforme de réseau social basée sur la blockchain destinée aux entreprises locales, démocratise sa vente privée et permet désormais à chacun de profiter des avantages et bonus, apanage historique des grands investisseurs. Ces puissants investisseurs, également appelés les "baleines", reçoivent généralement d'importants bonus durant la phase de vente privée des ICO (offre de monnaie initiale). FlipNpik inverse aujourd'hui la vapeur, en éliminant la nécessité de gros investissements pour profiter des bonus "baleine", en offrant au public jusqu'à 100% de bonus sous forme de tokens FNP (FlipNpik), redonnant au passage toutes leurs chances aux petits investisseurs.

Monetize your social media posts by supporting local shops (Graphic: Business Wire)

En déployant une des premières passerelles de paiement en monnaie fiat (fiduciaire) par l'intermédiaire de transferts d'argent dans les transactions ICO, FlipNpik permet à une communauté élargie, parfois novice, mais qui s'intéresse aux cryptomonnaies, de faire facilement ses premiers pas dans l'univers crypto.

"Les ICO servaient jusqu'à présent de moyen d'inclusion pour quiconque disposait d'un accès internet et d'un peu d'argent à investir. Nous voulons que cette opportunité profite au plus grand nombre", déclare Henri Harland, CEO de FlipNpik Worldwide. "L'écosystème FlipNpik promeut la démocratisation, la collaboration, un partage équitable de la valeur créée et l'inclusion. Nous restons fidèles à la philosophie de la blockchain en vue d'une distribution juste de la richesse."

Dirigé par une solide équipe d'entrepreneurs aguerris et d'experts dans les domaines des monnaies numériques, de la finance et du marketing, FlipNpik optimise les capacités des petites entreprises et des communautés par l'entremise d'une plateforme mondiale promouvant un écosystème unique de relations mutuellement bénéfiques. Au sein de l'écosystème FlipNpik (via l'application FlipNpik), les PME ont une meilleure visibilité, et récoltent les effets marketing et promotionnels des efforts collaboratifs des consommateurs, qui sont à leur tour récompensés et rémunérés en tokens FNP lorsqu'ils soutiennent les entreprises qu'ils apprécient. Cette approche crée une situation gagnant-gagnant pour les petites entreprises, contre les chaînes internationales qui disposent de budgets marketing considérables, tout en générant de la valeur pour les consommateurs.

À propos de FlipNpik

FlipNpik est le premier réseau social collaboratif basé sur la blockchain permettant aux utilisateurs de monétiser leurs publications en soutenant leurs magasins préférés. Les utilisateurs sont récompensés pour leurs publications et promotions en faveur des entreprises, ce qui se traduit par une visibilité et un marketing accrus pour ces dernières. L'application mobile FlipNpik est disponible sur iOS et Android. La société dispose d'entités enregistrées en Suisse, au Royaume-Uni, en Irlande, à Singapour, au Canada et en France. https://flipnpik.io

CONTACT: FlipNpik

Henri Harland, CEO

h.harland@flipnpik-ww.com

Skype: Henrij.h22

ou

YourPRstrategist

Cecilia Wong, +65 91826605

cecilia@yourPRstrategist.com

