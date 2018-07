SIGOS: Digital Experience - 120 Mobilfunk-Netzbetreiber aus 60 Ländern treffen sich in Nürnberg

NÜRNBERG, Deutschland--(BUSINESS WIRE)--Jul 19, 2018--Seit über 10 Jahren lädt die Firma SIGOS Mobilfunknetzbetreiber aus aller Welt zur jährlichen Telekommunikations-Konferenz ein. Nach Veranstaltungsorten wie Düsseldorf, Berlin, München, Peking, Kuala Lumpur usw. findet dieses Jahr die mehrtägige Konferenz im Messezentrum Nürnberg statt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180719005431/de/

SIGOS Konferenz Panel Diskussion - Foto: www.uwe-niklas.com

Über 120 Netzbetreiber und Telekommunikationsfirmen aus über 60 Ländern weltweit sind zusammengekommen um über die neuesten Innovationen im Bereich wie die Netzqualität, Netz-Performance, 5G, IoT, Roaming, und Lösungen zur Aufdeckung von Telekommunikations-Betrug zu sprechen.

Dr. Ulrich Maly, Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg, begrüßte in seiner Eröffnungsrede das internationale Publikum und erläutert: „…wenn wir über die mobile Kommunikation reden, dann reden wir über den Menschen und seine Bedürfnisse, die im Mittelpunk stehen und stehen sollten“.

Adrian Scrase, CTO des Europäischen Instituts für Telekommunikationsnormen, unterstrich die Wichtigkeit der internationalen Zusammenarbeit von Industrie und Regierungen, um ehrgeizige Ziele wie z.B. 5G, Smart-City, nicht nur sicher sondern auch erfolgreich umzusetzen.

In zahlreichen Vorträgen, Podiumsdiskussionen und Workshops diskutieren Vertreter von führenden Netzbetreibern, internationalen Unternehmen, wie sie Lösungen der Firma SIGOS in den bestehenden Netztechnologien 3G, 4G und in Zukunft in 5G-Netzen einsetzen. Ein wichtiges Kernelement bildet dabei auch die Strategie-Diskussion über neue erfolgreiche Geschäftsmodelle und innovative Nutzungsbereiche.

Adil Kaya, CEO der SIGOS GmbH: „Mobilfunk ist aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. Netzdienste werden weltweit von immer mehr Menschen genutzt. Die Art der Nutzung unterliegt einem steten Wandel und einer großen Innovationskraft. Die Firma SIGOS ist Weltmarktführer für aktive Testlösungen, und ermöglicht es Netzbetreibern weltweit, mobile Kommunikation in bester Qualität sicherzustellen."

Mit über 400 Gästen ist die Konferenz die größte Telekommunikationskonferenz in diesem Bereich weltweit.

Über SIGOS:

Mit Hauptsitz in Nürnberg bietet die Firma SIGOS seit 1989 seinen Kunden aktive Testlösungen zur Sicherung der Netzqualität und Dienste über Mobilfunknetze (Apps) an. Neben End-to-End-Testlösungen umfasst das Portfolio das größte Roaming-Testsystem mit einer Test-Infrastruktur in nahezu jedem Land der Welt, sowie Lösungen zur Aufdeckung von Netzbetrug.

Mit über 450 Netzbetreibern in 156 Ländern, darunter die Top 100 Mobilfunknetze, so wie über 600 Enterprise Kunden ist SIGOS der führende Anbieter weltweit.

Originalversion auf businesswire.com ansehen:https://www.businesswire.com/news/home/20180719005431/de/

CONTACT: SIGOS GmbH

www.sigos.com

Pressekontakt: Bjorn Koetz

press@sigos.com

KEYWORD: EUROPE GERMANY

INDUSTRY KEYWORD: TECHNOLOGY DATA MANAGEMENT SOFTWARE TELECOMMUNICATIONS

SOURCE: SIGOS

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 07/19/2018 08:34 AM/DISC: 07/19/2018 08:51 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20180719005431/de