Tigo lanza tecnología inalámbrica de vanguardia, Mesh, como la nueva arquitectura de comunicación de energía solar para la plataforma TS4

LOS GATOS, California--(BUSINESS WIRE)--jul. 19, 2018--Tigo®, empresa pionera de la plataforma modular inteligente Flex MLPE, anunció hoy el lanzamiento de su nueva arquitectura de comunicación Mesh. Esta tecnología inalámbrica de vanguardia se traduce directamente en beneficios para los clientes, incluidas la simplificación del proceso de diseño de módulos solares y la aceleración de los pasos de puesta en servicio. La solución completa de Tigo utiliza una tecnología de recolección de datos simple pero poderosa que cubre los rangos más amplios de instalaciones residenciales y comerciales al costo más bajo. Con Mesh y los recientemente anunciados puntos de acceso de Tigo (TAP), los clientes eliminan la necesidad de abordar cualquier obstrucción de los techos o restricciones de orientación. Para obtener más información sobre Mesh y los TAP, regístrese en el seminario web en línea y gratuito de Tigo “ The Future of Solar is Wireless ” (El futuro de la energía solar es inalámbrico) que se dictará el miércoles 25 de julio de 2018, a las 10 a. m., hora del Pacífico.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20180719005287/es/

Mesh is Tigo's proprietary software that allows each TS4 unit to act as a repeater, extending the range of the Tigo Access Point (TAP) along many different paths in a solar array for faster, more reliable PV data. (Graphic: Business Wire)

Mesh complementa el sistema completo de Tigo en conjunto con los TAP, Cloud Connect Advanced ( CCA ) y las unidades TS4 UHD-Core. Como el software que permite que cada unidad TS4 actúe como una estación de retransmisión de señales, Mesh extiende el rango inalámbrico de las comunicaciones hasta 230 pies (70 m). Mesh también permite la recolección de datos de hasta 300 unidades TS4 (sistemas de ~100kW) al utilizar un solo TAP, o de hasta 900 unidades TS4 (sistemas de ~300kW) al utilizar un solo CCA. Lo más importantes es que Mesh soporta múltiples vías de comunicación entre las unidades TS4 para minimizar la pérdida de paquetes, mejorar la integridad de los datos y aumentar la confiabilidad en alta velocidad.

Los beneficios de Mesh incluyen:

Obstrucciones de techos o montajes a tierra de fácil desvío Mayor radio de comunicación Menos accesorios componentes necesarios Vías de comunicación inteligentes que responden a diseños difíciles Arquitectura flexible para diseños simplificados con distinta colocación de accesorios

“Mesh es la tecnología de comunicación innovadora que hace que la plataforma TS4 y los accesorios de comunicación de Tigo sean la solución más flexible, rentable y robusta para módulos solares en todo el mundo”, afirma Maxym Makhota, vicepresidente de Desarrollo de Software en Tigo. “Estamos muy emocionados de poder desplegar este software de forma simultánea con los nuevos TAP para que nuestros clientes puedan construir y mantener sistemas eficientes con la menor cantidad de costos necesaria”.

Mesh debe emparejarse con CCA, los TAP (o legado Gateway), y las unidades TS4 UHD-Core de Tigo, equipados con unidades integradas ( TS4 ), readaptadas/complementarias ( TS4-R ) o readaptadas para 2 módulos ( TS4-R-Duo ). Ahora, todos los productos se envían a través de distribuidores y socios en todo el mundo. Para conocer el precio y el tiempo de entrega, llame al +1.408.402.0802, int. 1, contacte sales@tigoenergy.com, o visite www.tigoenergy.com.

Acerca de Tigo Energy, Inc.

Tigo es una empresa de Silicon Valley fundada en 2007 por un equipo de experimentados tecnólogos. Al combinar un enfoque único a nivel de sistemas con experiencia en semiconductores, electrónica de potencia y energía solar, el equipo de Tigo desarrolló la tecnología Smart Module Optimizer de primera generación para la industria solar. La visión de Tigo es aprovechar la tecnología de comunicaciones y de Flex MLPE integrada y actualizada para reducir el costo de la electricidad solar. Al asociarse con los fabricantes de módulos e inversores de nivel 1 en la industria, Tigo puede enfocarse en su innovación clave con la plataforma modular TS4 más inteligente y aprovechar el ecosistema más amplio. Tigo tiene operaciones en los Estados Unidos, Europa, América Latina, Japón, China, Australia y Oriente Medio. Obtenga más información en www.tigoenergy.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20180719005287/es/

