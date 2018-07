Tigo sort une technologie de pointe sans fil – Mesh – comme nouvelle architecture de communication solaire pour la plateforme TS4

LOS GATOS, Californie--(BUSINESS WIRE)--juil. 19, 2018--Tigo®, pionnier de la plateforme modulaire intelligente Flex MLPE, a annoncé aujourd’hui la sortie de sa nouvelle architecture de communication Mesh. Cette technologie de pointe sans fil se traduit directement en avantages pour le client, notamment en simplifiant le processus de conception solaire et en accélérant les étapes de mise en service. La solution complète Tigo utilise une technologie simple, mais puissante de collecte de données, qui couvre la plus grande diversité d’installations résidentielles et commerciales au coût le plus faible. Avec Mesh et le Tigo Access Point (TAP) récemment annoncé, les clients n’ont plus à se préoccuper d’obstructions sur le toit ou de contrainte d’orientation. Pour en savoir plus sur Mesh et TAP, inscrivez-vous au webinaire en ligne gratuit de Tigo intitulé : « L’avenir du solaire est sans fil » le mercredi 25 juillet 2018 à 10 h, heure avancée du Pacifique.

Mesh complète l’ensemble du système Tigo, de pair avec TAP, Cloud Connect Advanced ( CCA ) et les unités TS4 UHD-Core. En tant que logiciel permettant à chaque unité TS4 d’agir comme une station relais pour les signaux, Mesh étend la portée sans fil de la communication jusqu’à 70 m (230 pi). Mesh permet également la collecte de données en provenance de 300 unités TS4 maximum (systèmes de ~100 kW), au moyen d’un seul TAP, ou en provenance de 900 unités TS4 maximum (systèmes de ~300 kW), en utilisant un seul CCA. Surtout, Mesh prend en charge plusieurs voies de communication entre les unités TS4, afin de minimiser la perte de paquets, d’améliorer l’intégrité des données et d’augmenter la fiabilité à haut débit.

Les avantages de la solution Mesh incluent :

Des obstructions sur le toit ou au sol facilement contournées Un plus grand périmètre de communication Des besoins réduits en accessoires de composant Des voies de communication intelligentes et réactives aux agencements difficiles Une architecture flexible pour des modèles indulgents avec un positionnement différent des accessoires

« Mesh est la technologie de communication révolutionnaire qui fait de la plateforme TS4 et des accessoires de communication de Tigo la solution la plus flexible, la plus rentable et la plus robuste pour les panneaux solaires à travers le monde », affirme Maxym Makhota, vice-président chargé du développement logiciel, chez Tigo. « Nous sommes très heureux de déployer ce logiciel simultanément avec le nouveau TAP, pour que nos clients puissent créer et assurer la maintenance de systèmes efficaces, à des coûts aussi faibles que possible. »

Mesh doit être appairé avec CCA, TAP (ou le produit existant Gateway) et les unités TS4 UHD-Core de Tigo : intégrés ( TS4 ), mis à niveau / complémentaires ( TS4-R ), ou mis à niveau pour 2 modules ( TS4-R-Duo ). Tous les produits sont expédiés dès aujourd’hui par l’intermédiaire de distributeurs et de partenaires dans le monde entier. Pour les prix et les commandes de livraison, appelez le +1.408.402.0802, poste 1, prenez contact à l’adresse sales@tigoenergy.com, ou rendez-vous sur www.tigoenergy.com.

À propos de Tigo Energy, Inc.

Tigo est une société de la Silicon Valley fondée en 2007 par une équipe de technologues expérimentés. En combinant une approche système unique avec une expertise en semi-conducteurs, en électronique de puissance et en énergie solaire, l’équipe de Tigo a développé la première génération de la technologie Smart Module Optimizer pour l’industrie solaire. La vision de Tigo est de tirer parti des technologies intégrées et des mises à niveau Flex MLPE, ainsi que des technologies de communication pour réduire le coût de l’électricité solaire. En travaillant en partenariat avec des fabricants de premier rang, de modules et d’ondulateurs dans l’industrie, Tigo est en mesure de se concentrer sur son innovation clé avec la plateforme modulaire TS4 la plus intelligente, et d’exploiter l’écosystème dans son ensemble. Tigo opère aux États-Unis, en Europe, en Amérique latine, au Japon, en Chine, en Australie et au Moyen-Orient. Visitez www.tigoenergy.com.

