Selon une étude clinique, la technologie SunLike de Seoul Semiconductor améliore la santé des yeux et la qualité du sommeil

ANSAN, Corée du Sud--(BUSINESS WIRE)--juil. 19, 2018--Seoul Semiconductor Co., Ltd. (KOSDAQ : 046890), un leader mondial sur le marché de la conception et de la fabrication de diodes électroluminescentes (light emitting diodes, LED), a annoncé qu'une recherche avait montré que sa technologie « SunLike » offrait une LED optimisée pour l'éclairage centré sur l'homme et permettait d'améliorer la santé des yeux et la qualité du sommeil.

L'équipe de recherche du Laboratoire d'information biomédicale de la faculté de médecine de l'Université nationale de Séoul (Seoul National University College of Medicine) en Corée a rapporté que l'utilisation de l'éclairage SunLike réduisait significativement la gêne oculaire et améliorait la qualité du sommeil par rapport aux autres méthodes d'éclairage LED classiques.

Les chercheurs ont mené des expériences sur des adultes, y compris des étudiants diplômés de l'Université nationale de Séoul, qui passent beaucoup de temps à étudier dans leur chambre. Chaque participant a été invité à utiliser une lampe de bureau SunLike et une lampe LED conventionnelle pendant trois heures avant le coucher. L'équipe a ensuite conduit une enquête par questionnaire et analysé les signes vitaux des participants enregistrés pendant leur sommeil.

Une évaluation subjective des questionnaires a montré une diminution significative de la fatigue oculaire et une amélioration marquée de la qualité du sommeil. Les chercheurs ont également constaté une amélioration statistiquement significative du sentiment de ne pas se sentir reposé le lendemain matin après une nuit de sommeil.

À la suite de l'analyse des signes vitaux, il a été démontré que le temps nécessaire pour s'endormir était réduit de 23 % et que le temps de coupure du sommeil avait également été amélioré de 43 %. Par conséquent, l'équipe de recherche a conclu que l'efficacité du sommeil comme indicateur du sommeil était significativement améliorée, passant de 88 % à 94 %.

« Nous concluons que ces effets sont dus à la stabilisation du rythme du système nerveux autonome, qui se manifeste par l'inactivation du nerf sympathique et l'activité du nerf parasympathique en conséquence de l'éclairage SunLike », a déclaré l'équipe de recherche de la SNU. « La lumière a une incidence sur le rythme circadien des personnes. Afin d'améliorer les biorythmes, nous pouvons ajuster la lumière en fonction du fuseau horaire et utiliser une source de lumière proche de la lumière du soleil », a déclaré l'équipe de recherche de la SNU.

SunLike est une source de lumière sophistiquée qui combine la toute dernière technologie de composants semi-conducteurs et optiques de Seoul Semiconductor avec la technologie TRI-R*, une technologie de reproduction du spectre de la lumière solaire protégée par une marque déposée que détient la société Toshiba Materials Co., Ltd. En réduisant le pic de la lumière bleue de la même façon que le spectre de la lumière solaire, cette technologie contribue à maintenir un rythme circadien humain stable et à améliorer la clarté des couleurs des objets.

De plus, après analyse de la lumière bleue émise par la LED « SunLike », cette dernière a reçu la certification de sécurité des yeux de niveau RG-1, le plus haut niveau de sécurité, de la part du Korea Testing & Research Institute en novembre dernier. C'est le niveau donné aux sources de lumière sûres ne présentant aucun risque photobiologique.

« Depuis son lancement le 29 juin de l'année dernière à Francfort, en Allemagne, en collaboration avec Toshiba Materials Co., Ltd., la technologie SunLike a été fournie, aux États-Unis, en Europe, en Chine et au Japon, à des clients internationaux qui fabriquent des éclairages domestiques, des supports de bureau intelligents et des lampes intelligentes. L'entreprise travaille actuellement sur plus de 200 projets ayant trait à SunLike avec des clients, des fournisseurs et des chercheurs », a confié pour sa part Minsoo Son, vice-président du marketing chez Seoul Semiconductor. « Nous allons prouver que SunLike est la LED innovante qui ajoute de la valeur à l'éclairage centré sur l'homme en démontrant une qualité et une compétitivité différenciées qui dépassent les attentes de nos clients. »

*TRI-R, soutenue par Toshiba Materials, a pour concept d'origine la définition suivante : « La lumière la plus proche du soleil pour le bien-être des humains ». Le spectre de la lumière solaire est développé par la même société et peut être reproduit par une technologie de source de lumière LED blanche.

À propos de Seoul Semiconductor Seoul Semiconductor développe et commercialise des diodes électroluminescentes (light emitting diodes, LED) pour les marchés de l’automobile, de l’éclairage général et spécialisé et du rétroéclairage. En tant que quatrième fabricant mondial de LED, Seoul Semiconductor détient plus de 12 000 brevets, et propose une vaste gamme de technologies et de produits LED innovants de grande consommation tels que la solution SunLike qui offre la meilleure qualité d’éclairage au monde grâce à des LED de nouvelle génération permettant un éclairage centré sur l’utilisateur et optimisé pour les rythmes circadiens ; WICOP, la solution LED sans boîtier à structure simplifiée pour une homogénéité des couleurs inégalée, une réduction des coûts au niveau du dispositif, une densité de lumen élevée et une grande souplesse de conception ; la gamme NanoDriver, les pilotes de LED 24 W DC les plus compacts au monde ; Acrich, première technologie de LED AC haute tension, mise au point en 2005, bénéficiant de toutes les technologies LED AC (fabrication des puces, des modules et des circuits), ainsi que de la technologie multijonction (MJT) ; et nPola, un nouveau produit LED basé sur la technologie de substrat de GaN pour une puissance dix fois supérieure aux LED conventionnelles. UCD est un écran bénéficiant d’une vaste palette de couleurs, et fournissant plus de 90 % du système NTSC. Pour en savoir plus, consultez le site www.seoulsemicon.com.

