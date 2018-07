Tigo lança tecnologia sem fio de vanguarda – Mesh – como a nova arquitetura de comunicação solar para a plataforma TS4

LOS GATOS, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--jul 18, 2018--Tigo®, pioneira da plataforma modular inteligente Flex MLPE, anunciou hoje o lançamento da sua nova arquitetura de comunicação Mesh. Essa tecnologia sem fio de vanguarda se traduz diretamente em benefícios para os clientes - incluindo simplificar o processo de design solar e acelerar as etapas de comissionamento. A solução Tigo completa usa uma tecnologia de coleta de dados simples, porém poderosa, que cobre faixas mais amplas de instalações residenciais e comerciais com custo mais baixo. Com Mesh e o recém-anunciado Ponto de acesso Tigo (TAP), os clientes eliminam a necessidade de lidar com qualquer obstrução em telhados ou restrições de direção. Para saber mais sobre a Mesh e TAP, inscreva-se gratuitamente para o webinar online da Tigo, “ O Futuro da Energia Solar sem Fio ” na quarta-feira, 25 de julho de 2018 às 10h00, PDT.

Mesh complementa o sistema completo da Tigo em conjunto com TAP, Cloud Connect Advanced ( CCA ), e as unidades UHD-Core TS4. Como o software permite que cada unidade TS4 atue como uma estação de relé para sinais, a Mesh estende a faixa da comunicação sem fio para até 230 pés (70 m). Mesh também permite a coleta de dados de até 300 unidades TS4 (sistemas ~100kW) usando um único TAP ou até 900 unidades TS4 (sistemas ~300kW) usando um único CCA. Mais importante, Mesh suporta múltiplos caminhos de comunicação entre as unidades TS4 para minimizar a perda de pacotes, melhorar a integridade dos dados e aumentar a confiabilidade em alta velocidade.

Os benefícios da Mesh incluem:

Evitar facilmente obstáculos em telhados ou obstruções de montagem no chão Maior raio de comunicação Menor número de acessórios de componentes Caminhos de comunicação inteligentes responsivos a layouts difíceis Arquitetura flexível para designs menos agressivos com diferentes instalações de acessórios

“Mesh é uma tecnologia de comunicação inovadora que torna a plataforma TS4 e os acessórios de comunicação de Tigo a solução mais flexível, econômica e robusta para painéis solares em todo o mundo”, diz Maxym Makhota, Vice-presidente de Desenvolvimento de Software da Tigo. “Estamos felizes por lançar esse software simultaneamente com o novo TAP de modo que os nossos clientes possam construir e manter sistemas eficientes com poucos custos, conforme necessário”.

Mesh pode ser emparelhado com CCA, TPA da Tigo (ou gateway legado) e com as unidades UHD-Core TS4 - integrados ( TS4 ), remanufaturados/acrescentados ( TS4-R ), ou remanufaturados para 2 módulos ( TS4-R-Duo ). Todos os produtos agora são enviados via distribuidores ou parceiros no mundo todo. Para informação sobre preço e entrega, ligue para +1.408.402.0802 ramal 1, contate sales@tigoenergy.com, ou acesse www.tigoenergy.com.

Sobre a Tigo Energy, Inc.

A Tigo é uma empresa do Vale do Silício (Silicon Valley), fundada em 2007 por uma equipe de tecnólogos experientes. Combinando uma abordagem exclusiva de nível de sistemas com conhecimento especializado de semicondutores, eletrônica de potência e energia solar, a equipe da Tigo desenvolveu a tecnologia Smart Module Optimizer de primeira geração para a indústria solar. A visão da Tigo é impulsionar a tecnologia integrada e aperfeiçoada Flex MLPE e a tecnologia de comunicações para reduzir o custo da eletricidade solar. Ao formar parceria com fabricantes de inversores e módulos de nível 1 da indústria, a Tigo pode se concentrar na sua inovação fundamental com a plataforma modular TS4 mais inteligente e alavancar o ecossistema mais amplo. A Tigo mantém operações nos EUA, em toda a Europa, na América Latina, Japão, China, Austrália e Oriente Médio. Acesse www.tigoenergy.com.

