Un centre médical universitaire de renommée mondiale fait l'acquisition du système robotique de nouvelle génération de Synaptive pour la neurochirurgie mini-invasive

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--juil. 18, 2018--Synaptive Medical Inc., une Medtech basée à Toronto, a annoncé ce jour que le Duke University Medical Center avait acquis son système de neurochirurgie connecté. Modus V™, la technologie phare de la société en matière de robotique et d'imagerie automatisées, fait office de nouvelle référence en termes de précision visuelle lors d'interventions chirurgicales et de procédures crâniennes et dorsales mini-invasives avancées.

« Le centre Duke est un leader historique dans le domaine médical, y compris pour la chirurgie crânienne mini-invasive », a déclaré Peter Wehrly, CEO de Synaptive. « Il possède une longue histoire dans l'innovation neurochirurgicale et un leadership éclairé. Nous sommes fiers de mettre nos dispositifs et logiciels à disposition de leurs équipes afin de leur permettre d'apporter les meilleurs soins possibles à leurs patients ».

Modus V est un bras robotique automatisé équipé d'un microscope numérique haute puissance qui fournit une image sans précédent de l'anatomie des patients. Grâce aux solutions optiques les plus puissantes du marché et à une technologie robotique mise au point à l'origine pour la station spatiale internationale, Modus V permet aux chirurgiens de réaliser des procédures moins invasives avec une précision accrue. Dans certaines interventions crâniennes, il pourrait permettre des interventions qui étaient jusque-là considérées comme irréalisables.

Le centre Duke a également fait l'acquisition de la plateforme chirurgicale intégrée BrightMatter™ de Synaptive. La planification de BrightMatter automatise la production d'imagerie de tractographie cérébrale, qui cartographie les voies sensibles de la matière blanche qui contrôlent la vue, la mobilité et d'autres fonctions corporelles. Cette fonctionnalité offre aux chirurgiens une visualisation 3D dynamique du cerveau qui peut permettre des interventions moins invasives et des voies chirurgicales potentiellement plus sûres. Pour les patients, ces procédures moins invasives peuvent diminuer les complications et accélérer les délais de rétablissement.

« Entre autres choses, l'avenir de la neurochirurgie passe par l'étude d'une utilisation efficace de la technologie afin d'automatiser les procédés manuels actuels et par l'analyse des avantages de l'adoption de solutions robotiques qui ont le potentiel de rendre ces procédures moins traumatiques pour les patients, et sont plus précises », a déclaré le docteur Patrick Codd, neurochirurgien au Duke Cancer Center et chef du programme de neurochirurgie mini-invasive.

« L'association de notre technologie à l'IRM peropératoire du centre Duke crée des possibilités très prometteuses pour découvrir comment son intégration pourrait déboucher sur l'amélioration de résultats chirurgicaux chez les patients », a déclaré Cameron Piron, cofondateur et président de Synaptive. « L'expertise du centre Duke dans la chirurgie gliomale, l'immunologie et l'immunothérapie en fait également un partenaire idéal, et nous nous réjouissons à l'idée de collaborer avec leur équipe neurochirurgicale pour approfondir nos connaissances et stimuler notre développement ».

Le Preston Robert Tisch Brain Tumor Center au centre Duke est mondialement connu pour ses avancées chirurgicales en matière de soins et de recherches, et traite environ 700 patients par an.

Synaptive Medical Inc., une société spécialisée dans les technologies et appareils médicaux basée à Toronto, collabore avec des cliniciens et des systèmes de soins de santé de premier plan pour révolutionner les produits et services franchissant les barrières traditionnelles afin de permettre une amélioration continue de la fourniture de soins de santé, dans et en dehors du bloc opératoire. Ses solutions BrightMatter™ intégrées — incluant la planification chirurgicale, le guidage et la visualisation, et une plateforme informatique — sont conçues pour fournir aux cliniciens les informations appropriées dont ils ont besoin pour garantir les meilleurs résultats possibles pour les patients.

