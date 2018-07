SKIM versterkt marketing- en HR-functies met nieuwe wereldwijde leiders

HOBOKEN, N.J. en ROTTERDAM, Nederland--(BUSINESS WIRE)--jul 18, 2018--SKIM, de wereldwijde beslissingsgedragsexperts, heeft twee nieuwe leiders voor wereldwijde marketing en human resources aangesteld, ter versterking van SKIM's inzet voor zowel interne als externe groei. Beide leidinggevenden zullen rapporteren aan Karin Lieshout, Managing Director van SKIM, die toezicht houdt op commerciële, marketing- en HR-functies.

Dit persbericht bevat multimedia. Bekijk hier het volledige persbericht: https://www.businesswire.com/news/home/20180718005886/nl/

Nicole Gardere was named Vice President, Global Marketing at SKIM and is based in Hoboken, NJ. (Photo: Business Wire)

Het gedachteleiderschap van SKIM beter voor het voetlicht brengen

Nicole Gardere werd benoemd tot Vice President, Global Marketing, en is gevestigd in ons kantoor in Hoboken, NJ. In deze rol zal Nicole verantwoordelijk zijn voor de algemene marketingstrategie van het bedrijf, voortbouwend op de sterke reputatie die het bureau de afgelopen decennia heeft opgebouwd bij toonaangevende bedrijven wereldwijd.

Nicole treedt toe tot SKIM met meer dan 15 jaar marketing- en communicatie-ervaring. In de loop van haar carrière heeft ze diverse digitale marketing-, PR-, evenementen- en interne communicatiefuncties bekleed bij B2B- en consumentenmerken, variërend van IBM, T-Mobile, Fujifilm, Panasonic en BD (Becton Dickinson). Recentelijk leidde ze de content- en social media-strategie voor Panasonic B2B-mobiliteitsproducten.

“Ik ben verheugd dat Nicole deel uitmaakt van het wereldwijde marketingteam!” aldus Karin Lieshout, Managing Director, SKIM. “Haar gevarieerde content- en marketingachtergrond, in combinatie met haar passie voor samenwerking, maken haar de perfecte persoon om deze cruciale rol op zich te nemen. Ik ben ervan overtuigd dat haar leiderschap SKIM zal helpen om onze volgende fase van innovatie en groei voort te stuwen.”

“Ik was meteen onder de indruk van het kaliber van de klanten en de innovatieve aanpak ten aanzien van marktonderzoek van SKIM,” stelde Nicole. “SKIMmers hebben een schat aan expertise op het gebied van marketing en industrie verworven en ik zie ernaar uit om ons gedachteleiderschap te delen met marketingprofessionals over de hele wereld.”

Nicole heeft een bachelordiploma in journalistiek van de Boston University. Ze is woonachtig in Jersey City, New Jersey met haar man en twee dochters.

De unieke cultuur van SKIM behouden terwijl wereldwijde groei mogelijk wordt gemaakt

Marjolyn Oudakker werd benoemd tot Vice President, Global Human Resources Management, en is gevestigd in ons kantoor in Rotterdam, Nederland. Als senior, meertalige HR-professional zal Marjolyn verantwoordelijk zijn voor het aansturen van het personeelsbeleid van het bedrijf, inclusief de wervings-, talent-, ontwikkelings- en prestatiestrategieën voor meer dan 150 SKIMmers in 10 kantoren over de hele wereld.

Marjolyn brengt diepgaande expertise in verandermanagement naar SKIM en heeft in het afgelopen decennium talentmanagementinitiatieven geleid voor toonaangevende internationale en snelgroeiende bedrijven in Londen en Europa. Eerder was Marjolyn docent Human Resources voor postdoctorale studenten in bedrijfsmanagementstudies. Ze is ook een frequente presentator op wereldwijde HR-conferenties over onderwerpen die variëren van talentmanagement tot medewerkersbetrokkenheid.

“Marjolyn is de ideale HR-leider om toe te treden tot het bedrijf tijdens deze groeifase: ze is gepassioneerd en strategisch, terwijl ze ook erg praktisch is; plus ze heeft een geweldig gevoel voor humor!” verklaarde Karin. “Haar vermogen om contact te leggen met mensen in uiteenlopende functies, op verschillende niveaus en in diverse culturen zal van onschatbare waarde zijn terwijl we wereldwijd uitbreiden.”

Op de vraag waarom ze bij SKIM is komen te werken, antwoordde Marjolyn: “Deze functie is als een droomjob voor mij: een kleine tot middelgrote onderneming met een wereldwijd bereik, indrukwekkende groeiplannen, een verfrissende benadering ten aanzien van de waarden van haar mensen, gecombineerd met een flexibele cultuur die ook het leven buiten het werk waardeert. Ik mag 32 uur werken, zodat ik de woensdag- en vrijdagmiddag kan doorbrengen met mijn dochter - hoe kan ik daarop nee zeggen!” Ze voegde eraan toe: “Ik ben enthousiast over het feit dat ik kan bijdragen aan de innovatie en groei van SKIM, met behoud van het echte DNA en de waarden van wat SKIM is.”

Marjolyn spreekt vier talen en heeft een master in strategisch HR-management van Nottingham Business School. Ze woont in Den Haag samen met haar dochter.

Over SKIM

SKIM-mensen zijn zwaargewichten op het gebied van onderzoek en gespecialiseerd in klantbeslissingsgedrag. Door het rationele en emotionele samen te brengen, werken we samen met toonaangevende bedrijven om inzicht te krijgen in en invloed uit te oefenen op het klanttraject verspreid over alle kanalen. Klanten vertrouwen op ons voor onze kritische rationele en emotionele intelligente: wij zetten moeilijke zakelijke vragen om in gemakkelijk te begrijpen rapportage en bruikbare antwoorden.

Wij zijn een verfrissend menselijk klantinzichtenbureau met kantoren in Europa, de VS, Latijns-Amerika en Azië. Noem ons 'chique geeks': we houden van wat we doen en het is aanstekelijk. We zijn toegewijd aan onze 'fanalytische roots': team SKIM is constant aan het evolueren, uitvinden en innoveren om bedrijven te helpen beter te presteren. www.skimgroup.com

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Bekijk het oorspronkelijke bericht op businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20180718005886/nl/

CONTACT: Sniper Public Relations namens SKIM

Patrick Farrell, 603-661-0799

pfarrell@sniperpr.com

KEYWORD: UNITED STATES EUROPE NORTH AMERICA NETHERLANDS NEW JERSEY

INDUSTRY KEYWORD: PROFESSIONAL SERVICES CONSULTING HUMAN RESOURCES COMMUNICATIONS MARKETING

SOURCE: SKIM

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 07/18/2018 05:54 PM/DISC: 07/18/2018 05:54 PM

http://www.businesswire.com/news/home/20180718005886/nl