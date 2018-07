Smiths Detection déploie sa technologie de sécurité à l'occasion du sommet de l'OTAN

HEMEL HEMPSTEAD, Angleterre--(BUSINESS WIRE)--juil. 18, 2018--La technologie de Smiths Detection est venue en soutien aux opérations de sécurité entourant le sommet de l'OTAN à Bruxelles les 11 et 12 juillet. Une gamme de solutions a été déployée par l'unité anti-terroriste de la Commission européenne et la police fédérale belge à l'aéroport de Bruxelles et dans divers lieux de la ville afin de détecter d'éventuels menaces d'explosifs, de produits chimiques et de radiation.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20180718005615/fr/

Smiths Detection Technology Deployed for NATO Summit Security (Photo: Business Wire)

Trois différents types de détecteurs de traces ont été utilisés au cours du sommet: le TRACE-PRO, pour révéler des traces d'explosifs sur les personnes, véhicules et de multiples surfaces; des détecteurs LCD personnels de produits chimiques; et le détecteur portatif IONSCAN 600, qui détecte et identifie des quantités infimes aussi bien d'explosifs que de stupéfiants.

Les systèmes portatifs RadSeeker et HazMatID Elite ont également été déployés pour détecter et identifier tout matériel de menace nucléaire, ainsi que les produits chimiques liquides et solides.

Le sommet de Bruxelles s'est déroulé à un moment crucial pour la sécurité de l'Alliance de l'Atlantique Nord. D'importantes décisions ont été prises pour consolider encore la sécurité dans et autour de l'Europe, y compris avec le renforcement de la dissuasion et de la défense, pour projeter la stabilité et combattre le terrorisme.

"Nous travaillons avec la Commission européenne depuis de nombreuses années. Nous fournissons du matériel pour contribuer à assurer la sécurité d'événements très sensibles", explique Richard Thompson, directeur marché chez Smiths Detection. "Dans le cadre du programme d'essais de détection des menaces de la Commission, nos solutions sont régulièrement utilisées dans plusieurs projets de maintien de l'ordre et de sécurité ferroviaire, ainsi que dans des conférences de haut niveau."

Dans le cadre de l'initiative Protection des espaces publics de la Commission européenne, les essais en matière de détection des menaces visent à fournir aux agents de police les bons outils pour répondre à un nombre croissant de menaces. En parallèle, Smiths Detection reçoit un précieux retour d'informations grâce au déploiement sur le terrain.

Fin

Smiths Detection

Smiths Detection, société du Groupe Smiths, est un chef de file mondial des technologies de détection des menaces et de contrôle pour les marchés aéronautiques, portuaires et frontaliers, de la sécurité urbaine et de la défense. Notre expérience et notre histoire de plus de 40 ans à l'avant-garde du secteur nous permettent de proposer les solutions nécessaires pour protéger la société contre les menaces et le passage illégal d’explosifs, d’armes interdites, de contrebande, de substances toxiques et de stupéfiants.

Notre objectif est simple: fournir la sécurité, la tranquillité d'esprit et la liberté de mouvement nécessaires pour un monde plus sûr.

Pour plus d'informations, visitez notre site à l'adresse: www.smithsdetection.com; ou suivez-nous sur:

LinkedIn à l'adresse www.linkedin.com/company/smiths-detection

YouTube à l'adresse www.youtube.com/user/smithsdetectiongroup

Twitter à l'adresse twitter.com/smithsdetection.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com :https://www.businesswire.com/news/home/20180718005615/fr/

CONTACT: Smiths Detection

Relations avec les médias

Karen Kulinski

Directrice du marketing international, aéronautique

+49 (0)611 9412 422

karen.kulinski@smithsdetection.com

KEYWORD: UNITED KINGDOM BELGIUM EUROPE

INDUSTRY KEYWORD: TECHNOLOGY HARDWARE SOFTWARE TRANSPORT AIR SECURITY DEFENSE OTHER DEFENSE

SOURCE: Smiths Detection

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 07/18/2018 11:21 AM/DISC: 07/18/2018 11:20 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20180718005615/fr