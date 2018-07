EasyVista annonce sa Conférence Utilisateurs Mondiale ‘Ignite Transformation’ qui sera lancée à Paris puis déclinée lors de Sommets Régionaux en Europe et aux Etats-Unis

PARIS--(BUSINESS WIRE)--juil. 18, 2018--EVconnect 2018 - EasyVista, l’un des principaux fournisseurs de gestion de services informatiques (IT Management), dévoile aujourd'hui l’agenda de sa tournée d’événements annuels EV Connect, dont le point de départ aura lieu à Paris le 9 octobre 2018. Dans la foulée de ce premier rendez-vous, d’autres événements régionaux EV Connect sont prévus dans des villes stratégiques pour l’éditeur en Europe du Sud et en Amérique du Nord : Madrid, Lisbonne, Milan, Tampa, Philadelphie et Seattle.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20180718005411/fr/

Sur le thème ‘ Accélérer la Transformation’ (‘ Ignite Transformation’), la conférence mondiale EV Connect 2018 de Paris et ses sommets régionaux qui suivront, permettront aux clients et partenaires d'EasyVista de découvrir les dernières avancées technologiques, tendances et solutions en matière de gestion des services informatiques, à même de les accompagner dans leurs projets de transformation digitale. Avec l’appui de conférenciers, les équipes de directions et les experts EasyVista partageront leurs visions et les bonnes pratiques en matière d’ITSM, et présenteront les récentes innovations et outils intelligents d'auto-assistance (Self Help) visant à relever les défis organisationnels liés à la transformation digitale des entreprises.

« Dans ce monde digital en constante évolution, EasyVista innove en permanence en vue d’apporter à ses clients des solutions ITSM alliant technologie de pointe et approche centrée sur l’humain », explique le PDG d'EasyVista, Sylvain Gauthier. « EV Connect 2018 sera dédié aux retours d’expériences et services aux utilisateurs, pour donner un nouveau souffle aux organisations qui souhaitent réussir la transformation de leur processus, adapter leurs offres et développer leurs activités d’aujourd’hui et de demain. »

Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.easyvista.com/evconnect-conference.

À propos d'EasyVista

EasyVista simplifie le Service Management en le rendant simple à déployer et facile à utiliser pour l’entreprise d’aujourd’hui. Conçue pour aider les organisations à automatiser et à personnaliser la fourniture de services, la plateforme EasyVista améliore l’efficacité des services informatiques et accroît la productivité des collaborateurs. Aujourd’hui, EasyVista permet à plus de 1 200 entreprises à travers le monde de proposer une expérience utilisateur radicalement différente, de simplifier et d’accélérer la création de services et de réduire le coût total de fourniture de services. EasyVista compte des clients dans de nombreux secteurs d’activité tels que les services financiers, la santé, l’enseignement supérieur, les technologies, le secteur public, la grande distribution, l’industrie… Avec un siège à New York et un siège à Paris, EasyVista (ALEZV:EN) est une société mondiale cotée en pleine croissance soutenue par des investisseurs de premier plan.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com :https://www.businesswire.com/news/home/20180718005411/fr/

CONTACT: LEWIS pour EasyVista

Florence Devillers, 01 85 65 86 23

ou

Virginie Jullion, 01 85 65 86 49

ou

Morgane Joffredo, 01 85 65 86 34

easyvistafr@teamlewis.com

KEYWORD: EUROPE FRANCE

INDUSTRY KEYWORD: TECHNOLOGY DATA MANAGEMENT SOFTWARE

SOURCE: EasyVista Inc.

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 07/18/2018 07:37 AM/DISC: 07/18/2018 07:37 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20180718005411/fr