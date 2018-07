La tecnologia di Smiths Detection utilizzata per la sicurezza del Summit NATO

HEMEL HEMPSTEAD, Inghilterra--(BUSINESS WIRE)--lug 18, 2018--La tecnologia di Smiths Detection ha supportato le operazioni di sicurezza impiegate durante il Summit NATO di Bruxelles, svoltosi l'11 e il 12 luglio. Una serie di soluzioni è stata utilizzata dall'European Commission Counter-Terrorism Unit (centro antiterrorismo della Commissione europea) e dalla polizia federale belga all'aeroporto di Bruxelles e in vari punti nevralgici nella capitale per rilevare possibili minacce costituite da esplosivi, sostanze chimiche e radiazioni.

questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20180718005325/it/

Smiths Detection Technology Deployed for NATO Summit Security (Photo: Business Wire)

Durante il Summit sono stati utilizzati tre tipi diversi di rilevatori di tracce: TRACE-PRO per rivelare tracce di esplosivo su persone, veicoli e superfici; rilevatori personali di sostanze chimiche a LCD; e il dispositivo desktop portatile IONSCAN 600, che rileva e identifica quantità minime di materiali esplosivi e sostanze stupefacenti.

Sono stati utilizzati anche i sistemi portatili RadSeeker e HazMatID Elite per rilevare e identificare materiali che costituiscono una minaccia nucleare, oltre a sostanze chimiche liquide e solide.

Il Summit di Bruxelles si è svolto in un momento cruciale per la sicurezza del Patto Nord Atlantico. Sono state prese importanti decisioni per consolidare ulteriormente la sicurezza in Europa e nei paesi circostanti, compreso il rafforzamento della deterrenza e della difesa, la proiezione di stabilità e la lotta al terrorismo.

“Lavoriamo da diversi anni a fianco della Commissione europea, fornendo apparecchiature per aiutare a garantire la sicurezza durante lo svolgimento di eventi molto delicati”, ha spiegato Richard Thompson, Responsabile commerciale, Smiths Detection. “Nell'ambito del programma di prova del rilevamento di minacce da parte della Commissione, le nostre soluzioni vengono regolarmente utilizzate in vari progetti di applicazione della legge e sicurezza delle ferrovie e in occasione di congressi di massima importanza.”

Nell'ambito dell'iniziativa Protection of Public Spaces a cura della Commissione europea, le prove di rilevamento di minacce mirano a fornire alle forze dell'ordine gli strumenti adeguati per affrontare un numero sempre maggiore di minacce. Allo stesso tempo, Smiths Detection riceve commenti utili dalle implementazioni sul campo.

Fine

Smiths Detection

Smiths Detection fa parte del Gruppo Smiths ed è leader globale nelle tecnologie di controllo e rilevamento delle minacce per aviazione, porti e frontiere, sicurezza urbana ed esercito. Con oltre 40 anni di storia ed esperienza in prima linea, siamo in grado di fornire le soluzioni necessarie per proteggere la società dalla minaccia e dal passaggio illegale di esplosivi, armi proibite, prodotti di contrabbando, sostanze chimiche tossiche e stupefacenti.

Il nostro obiettivo è semplice: garantire la sicurezza, la tranquillità e la libertà di movimento che fanno funzionare il mondo.

Per maggiori informazioni, visitate il sito www.smithsdetection.com; oppure seguiteci su:

LinkedIn all'indirizzo www.linkedin.com/company/smiths-detection

YouTube all'indirizzo www.youtube.com/user/smithsdetectiongroup

Twitter all'indirizzo twitter.com/smithsdetection.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20180718005325/it/

CONTACT: Smiths Detection

Rapporti con i media

Karen Kulinski

Global Marketing Director, Aviation

+49 (0)611 9412 422

karen.kulinski@smithsdetection.com

KEYWORD: UNITED KINGDOM BELGIUM EUROPE

INDUSTRY KEYWORD: TECHNOLOGY HARDWARE SOFTWARE TRANSPORT AIR SECURITY DEFENSE OTHER DEFENSE

SOURCE: Smiths Detection

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 07/18/2018 05:09 AM/DISC: 07/18/2018 05:09 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20180718005325/it