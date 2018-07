Einstiegsmodell EnvisionTEC Aria 3D-Drucker jetzt online erhältlich

DEARBORN, Michigan--(BUSINESS WIRE)--Jul 17, 2018--Der EnvisionTEC Aria stellt eine neue Generation erschwinglicher Desktop-3D-Drucker dar. Er bietet professionellen Nutzern zuverlässige und hervorragende Leistung und kann direkt online gekauft werden.

Der Aria wurde im November im Markt eingeführt und wird nordamerikanischen Kunden nun zu einem Preis von 5.999 US-Dollar angeboten. Er ist ein Digital Light Processing (DLP)-Drucker, der einen HD-Projektor nutzt, um erstklassige Oberflächenqualität und Genauigkeit zu liefern. Der Aria eignet sich perfekt für Schmuckhersteller, professionelle Designer und Techniker.

Basierend auf der langjährig bewährten Micro-Plattform von EnvisionTEC für professionelle Nutzer von 3D-Druckern, bietet der Aria hochwertige Komponenten und eine patentierte Firmware und Software, die stets hervorragende Ergebnisse liefert.

Der Aria kann online bei www.EnvisionTEC.com/aria erworben werden. Das Lieferdatum liegt bei ca. 4–6 Wochen ab Kaufdatum. Der Versand ist derzeit auf Kunden in Nordamerika und Europa beschränkt.

„EnvisionTEC ist seit über 15 Jahren für seine unerschütterliche Hingabe bekannt, professionelle 3D-Drucker bereitzustellen. Genau darum bleiben wir kontinuierlich ein führender Anbieter im 3D-Druckerbereich“, sagte CEO Al Siblani. „Mit dem Aria bleiben wir unserer Mission treu, ein Premiumprodukt zu liefern, aber zu einem erschwinglicheren Preis, der den Nutzern einen Eindruck der herausragenden Qualität und Zuverlässigkeit von EnvisionTEC bietet.“

Aria verfügt über einen industrietauglichen UV-LED-Lichtgenerator, eine zweiachsige Z-Folie und eine Materialablage, die aus optischem Glas statt aus Kunststoff besteht. Die Z-Schichtauflösung kann abhängig vom Material auf 25, 35 oder 50 Mikron eingestellt werden. Darüber hinaus ist Aria mit #15YearsBetter, der Firmware und Software von EnvisionTEC, ausgestattet, die eine patentierte Graustufen-Darstellung und Belichtungsstrategie-Techniken für eine überlegene Performance bietet.

Der Aria wird mit einer Auswahl von vier der beliebtesten Materialien von EnvisionTEC angeboten:

EC500 ― Die höchste Auflösung und das schärfste Wachsausschmelzmaterial, das ohne Geschwindigkeitseinbußen erhältlich ist. Ideal für schwerere Schmuckstücke. PIC100 ― Erzeugt gießbare Teile mit außergewöhnlichen Details, einschließlich dünner Wände und schwierigen Konturen. Dreimal härter als Feilwachs und ideal für filigrane Schmuckstücke. QView ― Zur schnellen Designüberprüfung ist QView ist eine der schnellsten Druckmaterialien, die EnvisionTEC anbietet. RC90 ― Ein hitzebeständiges, keramikhaltiges Material für die Erstellung von robusten, steifen Teilen in einer Auflösung, die heute als das Beste im 3D-Druck gilt. RC90 eignet sich ideal für die Fertigung von Komponenten für die Erstellung von Gummiformen und wird von einer Reihe weltweit führender Technologie-, Unterhaltungs- und Schmuckherstellern verwendet.

Darüber hinaus ist Aria ein offenes Materialsystem. Materialien müssen jedoch für die Verwendung durch EnvisionTEC zertifiziert sein.

