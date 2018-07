CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 497 3-4 Dec 512 1-4 Mar 526 May 535 1-2 Jul 539 3-4 Sep 549 Dec 563 Mar 572 1-2 May 577 Jul 578 1-4 Sep 578 1-4 Dec 578 1-4 Mar 578 1-4 May 578 1-4 Jul 578 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 346 1-4 Dec 359 3-4 Mar 371 3-4 May 378 1-4 Jul 384 1-2 Sep 387 1-4 Dec 391 1-2 Mar 403 1-4 May 410 1-4 Jul 415 1-4 Sep 408 1-4 Dec 408 1-4 Jul 422 Dec 415 3-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 231 1-2 Dec 236 1-2 Mar 240 1-2 May 242 1-4 Jul 247 1-4 Sep 248 1-2 Dec 248 1-2 Mar 248 1-2 May 248 1-2 Jul 247 Sep 247 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Aug 839 1-2 Sep 845 Nov 855 1-4 Jan 865 1-2 Mar 874 3-4 May 884 Jul 892 1-4 Aug 893 1-4 Sep 888 Nov 885 3-4 Jan 894 1-4 Mar 900 1-4 May 909 Jul 917 1-2 Aug 919 1-4 Sep 909 1-4 Nov 898 Jul 925 1-4 Nov 904 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Aug 27.73 Sep 27.83 Oct 27.92 Dec 28.13 Jan 28.40 Mar 28.70 May 29.05 Jul 29.38 Aug 29.52 Sep 29.66 Oct 29.76 Dec 29.99 Jan 30.26 Mar 30.61 May 30.87 Jul 31.08 Aug 31.20 Sep 31.30 Oct 31.05 Dec 31.15 Jul 31.15 Oct 31.15 Dec 31.15 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Aug 329.10 Sep 328.10 Oct 327.70 Dec 327.20 Jan 324.80 Mar 318.80 May 316.20 Jul 317.50 Aug 317.60 Sep 317.20 Oct 315.40 Dec 315.60 Jan 316.30 Mar 316.10 May 318.00 Jul 320.20 Aug 318.10 Sep 318.30 Oct 318.30 Dec 320.70 Jul 323.60 Oct 323.60 Dec 330.60