Greene Tweed erhält Nadcap-Akkreditierung für Prüfung nichtmetallischer Werkstoffe

KULPSVILLE, Pa.--(BUSINESS WIRE)--Jul 17, 2018--Das zentrale Materialprüfungslabor (Central Engineering (CE) Materials Test Lab) von Greene Tweed ist kürzlich nach dem Nadcap-Programm akkreditiert worden. Die Akkreditierung stützt sich auf die Prüfung von Verbundwerkstoffen (Non-Metallic Materials Testing, NMMT).

Im Zuge der strategischen Initiative der Luft- und Raumfahrt ist Greene Tweed damit eines der wenigen in der Luft- und Raumfahrt tätigen Unternehmen, das diese Akkreditierung als Anerkennung seiner Materialprüfungskompetenz und Position als Anbieter von Verbundlösungen erhalten hat. Um diesen Standard zu erreichen, hat das CE-Labor von Greene Tweed ein umfassendes Audit nach den höchsten Standards für besondere Prozesskontrollen, Testdurchführung und Validierung durchlaufen.

Diese hauseigene Akkreditierung optimiert die Reaktionsfähigkeit von Greene Tweed auf neue Produktentwicklungswünsche und erweitert die Möglichkeiten zur Zertifizierung von Produktionsmaterial und Kundenprodukten. Sie stärkt zudem die Fähigkeit von Greene Tweed, auf die steigende Nachfrage nach Verbundbauteilen in neuen Flugzeugen einzugehen.

„Der kontinuierliche besondere Einsatz, das Talent und Engagement der CE-Teams von Greene Tweed haben diese fortschrittliche Prüfkapazitäten in die Tat umgesetzt“, so Christine Fuller, CE Materials Lab Supervisor. „Die neue Nadcap-Akkreditierung stellt die Anpassungsfähigkeit des CE-Teams an die sich ändernden Marktanforderungen sowie den konsequenten Fokus auf Qualität unter Beweis.“

Jeff Sweinhart, Nadcap NMMT Project Leader, führte aus: „Mit dieser Akkreditierung ist Greene Tweed einer der exklusiven Zulieferer der Luft- und Raumfahrtbranche, die diese Anerkennung für ihre Prüfungen erhalten haben. Diese Leistung ist ein Beweis dafür, dass wir uns im CE-Bereich der Qualität und Genauigkeit in unseren Laborabläufen, Fähigkeiten und Datenausgaben verschrieben haben.“

Nadcap (National Aerospace and Defense Contractors Accreditation Program) ist ein globales, kooperatives Akkreditierungsprogramm für Luft- und Raumfahrttechnik, Verteidigung und verwandte Branchen. Das Nadcap-Programm wird vom Performance Review Institute (PRI) verwaltet und wurde 1990 von SAE International gegründet.

Über Greene Tweed

Greene Tweed ist ein führender globaler Hersteller von leistungsfähigen Dichtungen und anspruchsvollen technischen Komponenten. Greene Tweed verfügt seit mehr als 150 Jahren über technische Expertise und kommerzielles Know-how in vielen verschiedenen Märkten und arbeitet mit seinen Kunden zusammen, um technische Lösungen zu entwickeln, mit denen diese ihre leistungstechnischen Herausforderungen bewältigen und die Gesamtbetriebskosten senken können.

Wir bieten weltweite Design- und Fertigungskompetenz und lösen Ihre entscheidenden Herausforderungen durch die Entwicklung maßgeschneiderter, hochmoderner Komponenten. Die Produkte von Greene Tweed werden weltweit verkauft und vertrieben. Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an Greene Tweed unter der Rufnummer +1.215.256.9521 oder besuchen Sie unsere Website unter www.gtweed.com.

