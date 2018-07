Greene Tweed obtient l'accréditation Nadcap pour les essais de matériaux non métalliques

KULPSVILLE, Pennsylvanie--(BUSINESS WIRE)--juil. 17, 2018--Le laboratoire de test des matériaux Central Engineering (CE) de Greene Tweed a terminé récemment l’audit final de son accréditation Nadcap pour les essais de matériaux non métalliques (NMMT) destinés aux matériaux composites.

Appuyant l’initiative stratégique de l’industrie aérospatiale, Greene Tweed devient l’une des rares entreprises aérospatiales à obtenir cette accréditation, validant ainsi ses capacités de test des matériaux et son statut de fournisseur de solutions composites. Pour atteindre ce niveau, la labo CE de Greene Tweed a réalisé un audit complet vis-à-vis des normes les plus élevées en matière de contrôles des processus spéciaux, d’achèvement de tests et de validation.

Cette accréditation interne s’ajoute à la réactivité de Greene Tweed par rapport aux demandes de développement de nouveaux produits, tout en élargissant les capacités de certification des matériaux de production et des produits de consommation. Elle améliore également la capacité de Greene Tweed à satisfaire la demande croissante pour les éléments en matériaux composites dans les nouveaux avions.

« Le travail acharné, le talent et le dévouement de l’équipe CE de Greene Tweed ont permis de faire de cette capacité de test avancée une réalité », a déclaré Christine Fuller, superviseure du laboratoire CE Materials. « Cette nouvelle accréditation Nadcap démontre l’adaptabilité de l’équipe CE en réponse à des exigences du marché en constante évolution, ainsi que l'attention continue que la société accorde à la qualité. »

Jeff Sweinhart, responsable de projet NMMT Nadcap, a déclaré : « Cette accréditation ajoute Greene Tweed à une liste exclusive de fournisseurs de l'industrie aérospatiale ayant atteint ce niveau de reconnaissance des tests. Cet accomplissement témoigne de l’engagement continu de CE envers la qualité et la précision dans nos opérations, capacités et productions de données de laboratoire. »

Nadcap (National Aerospace and Defense Contractors Accreditation Program) est un programme mondial d’accréditation coopérative pour les secteurs du génie aérospatial, de la défense et d’autres secteurs connexes. Administré par le Performance Review Institute (PRI), le programme Nadcap a été créé en 1990 par SAE International.

A propos de Greene Tweed

Greene Tweed est un important fabricant mondial de joints et de composants techniques haute performance. Combinant plus de 150 ans d’expertise technique et de connaissances commerciales dans tout un éventail de marchés, Greene Tweed collabore avec ses clients pour développer des solutions innovantes qui répondent aux exigences de performance complexes et réduisent le coût total de possession.

Nous offrons une expertise mondiale en matière de design et de fabrication, solutionnant vos défis majeurs via le développement de composants de pointe, conçus sur mesure. Les produits Greene Tweed sont vendus et distribués dans le monde entier. Pour de plus amples informations, contactez Greene Tweed au +1.215.256.9521, ou visitez notre site Internet à l’adresse www.gtweed.com.

