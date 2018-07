Anthem Foundation Recibió el Premio del Secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) 2018 por su Alianza Público-Filantrópica

INDIANAPOLIS--(BUSINESS WIRE)--jul. 17, 2018--El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD por sus siglas en inglés) en asociación con el Consejo de Fundaciones reconoció ayer a Anthem Foundation, el brazo filantrópico de Anthem Inc., con el Premio del Secretario de HUD 2018 por Alianzas Público-Filantrópicas por su trabajo con la American Lung Association (ALA) para ofrecer programas gratuitos para dejar de fumar. El secretario Ben Carson presentó el premio ayer en una ceremonia en la sede de HUD en Washington, DC.

En la foto con Ben Carson, Secretario del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU., representantes de Anthem Foundation y de American Lung Association para recibir el Premio del Secretario de HUD 2018 por Asociaciones Público-Filantrópicas. (Photo: Business Wire)

El premio del Secretario de HUD reconoce las colaboraciones entre el sector público y las organizaciones filantrópicas y sus esfuerzos para mejorar la calidad de vida de los niños y las familias que residen en viviendas públicas en áreas urbanas, suburbanas y rurales.

En base a una asociación de largo tiempo, el año pasado Anthem Foundation se unió con ALA para presentar la iniciativa Smoking Cessation for Low-Income Housing Residents Initiative previa a la ley de vivienda pública libre de humo de HUD, que está diseñada para reducir la exposición al humo de segunda mano y que será completamente implementada a fines de julio de 2018. En apoyo a la iniciativa, la Foundation proporcionó casi $1 millón en fondos para ofrecer el programa Freedom from Smoking® de ALA a residentes de viviendas públicas ubicados en 14 estados de todo el país. El programa tiene una meta inicial de inscribir a 4.500 residentes de viviendas públicas para junio de 2019, que se prevé reducirá la exposición al humo de segunda mano para 50.000 residentes adicionales de viviendas públicas.

“Anthem está comprometido a construir un mejor futuro en el cuidado de la salud para todos los estadounidenses y eso significa ayudar a garantizar que las personas tengan acceso a programas de cuidado de la salud en sus comunidades”, dijo Lance Chrisman, director ejecutivo de Anthem Foundation. “Anthem Foundation tiene el honor de ser reconocida por nuestra colaboración con American Lung Association y las más de 200 organizaciones comunitarias que se han unido a nosotros para garantizar que las personas tengan los recursos que necesitan para dejar de fumar, mejorar su salud pulmonar y prevenir enfermedades relacionadas con el tabaco”.

La nueva ley de HUD tiene como objetivo ayudar a reducir el impacto del humo de segunda mano que puede ser tan perjudicial como el humo de primera mano, especialmente para los niños, que corren mayor riesgo de nacimientos prematuros, asma, infecciones respiratorias e infecciones d oído. La nueva ley viene con recomendaciones del HUD de que las autoridades locales de viviendas públicas proporcionen recursos para dejar de fumar a los residentes; trabajando juntos, la oundation y ALA están ayudando a hacer eso posible y proporcionando un fácil acceso a programas para dejar de fumar.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, más de 480.000 personas mueren cada año en los Estados Unidos por el consumo de tabaco y la exposición al humo de segunda mano, lo que la convierte en la principal causa de muertes prevenibles en este país.

Acerca de Anthem Foundation

La Anthem Foundation es el brazo filantrópico de Anthem, Inc. y mediante contribuciones y programas de beneficencia, la Foundation promueve el compromiso inherente de Anthem, Inc. para mejorar la salud y el bienestar de los individuos y las familias en las comunidades a las que Anthem, Inc. y sus planes de salud afiliados sirven. La Foundation concentra sus esfuerzos en iniciativas estratégicas que abordan y aportan soluciones innovadoras a los retos del cuidado de la salud, así como la promoción del programa Healthy Generations, una iniciativa multi-generacional que se dirige a enfermedades específicas y condiciones médicas. Estas enfermedades y condiciones médicas incluyen: atención prenatal en el primer trimestre, bebés con bajo peso al nacer, tasas de morbilidad cardíaca, actividades a largo plazo que disminuyen la obesidad y aumentan la actividad física, prevalencia de diabetes en poblaciones adultas, neumococo en adultos y vacunas contra la influenza y dejar de fumar. La Foundation también coordina el programa, que se lleva a cabo durante todo el año, Associate Giving, que iguala el 50 por ciento de las contribuciones de los asociados, así como también sus programas de servicio a la comunidad Volunteer Time Off for Doers. Para obtener más información sobre la Anthem Foundation, por favor visite http://www.anthem.foundation y su blog en https://medium.com/anthemfoundation.

