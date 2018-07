Novo estudo investiga a utilidade do Masimo PVi® como parte de gestão de fluidos dirigida por objetivos em pacientes submetidos a cirurgia colorretal

IZMIT, Turquia--(BUSINESS WIRE)--jul 17, 2018--A Masimo (NASDAQ: MASI) anunciou hoje os resultados de um estudo recentemente publicado em que os pesquisadores da Kocaeli University na Turquia compararam o desempenho de gestão de fluidos convencional (conventional fluid management - CFM) com a gestão de fluidos dirigida por objetivos (goal-directed fluid management - GDFM) usando o Masimo PVi ® (índice de variabilidade pletismográfica, com medição não invasiva e usando continuamente os sensores de oximetria de pulso SET ® ) em pacientes submetidos a cirurgia colorretal eletiva. Os principais pontos de comparação foram o volume de cristaloides administrados e os níveis de creatinina sérica e lactato sanguíneo durante o período intraoperatório. 1

No estudo, o Dr. Cesur e seus colegas, observando a importância da gestão de fluidos intraoperatórios em termos de perfusão e complicações pós-operatórias do órgão, buscaram comparar os efeitos do CFM (orientados por avaliação clínica e frequência cardíaca, pressão arterial e pressão venosa central medida invasivamente) com GDFM (orientada por avaliação clínica e monitoramento não invasivo do Masimo PVi). Eles recrutaram 70 pacientes adultos ASA I-II submetidos a cirurgia de tumor colorretal eletiva, que foram divididos aleatoriamente em grupos CFM e GDFM. O PVi foi medido usando um Masimo Radical-7 ® Pulse CO-Oximeter ® com sensores 7.0.3.3 e SET ® em versão de software. No grupo CFM, uma solução de NaCI foi administrada à taxa de 4-8 ml/kg/h, quando a pressão arterial média (mean arterial pressure - MAP) ficou abaixo de 65 mmHg ou 30% da linha de base MAP, a velocidade da infusão foi aumentada, o coloide foi iniciado e efedrina foi administrada. No grupo GDFM, a mesma solução foi administrada à taxa de 2 ml/kg/h; se o PVi ficou acima de 13% durante mais de cinco minutos, foram administrados coloide e efedrina. Os tratamentos nos dois grupos continuaram até que os valores foram restaurados no limite de pré-tratamento do protocolo.

Os pesquisadores descobriram que a administração intraoperatória do cristaloides, débito urinário e o equilíbrio dos fluidos no final da cirurgia foram significativamente menores no grupo GDFM (PVi):

A duração da anestesia e da cirurgia e os volumes de sangramento intraoperatório e do coloide administrado foram semelhantes. O período da internação hospitalar também foi considerado semelhante nos dois grupos.

Os pesquisadores observaram que a limitação do estudo foi que eles escolheram o número de participantes com base no seu objetivo principal, a comparação do volume de fluidos intraoperatórios entre os dois protocolos, portanto, eles podem não ter avaliado participantes suficientes para comparar eficientemente os resultados secundários, por exemplo, tempo de permanência: "Nós determinamos a meta principal desse estudo como o volume de fluidos intraoperatórios e definimos que cada grupo devia ter 35 pacientes. Se houvesse complicações pós-operadoras, a permanência no hospital [, foi] determinada como meta principal, talvez nossos números [em] cada grupo [s]eriam diferentes."

Referência

Cesur S, Cardakozu T, Alparslan K, Turkyilmaz N, and Yavuz O. Comparison of conventional fluid management with PVI-based goal-directed fluid management in elective colorectal surgery. J Clin Mon. 14 de junho de 2018. https://doi.org/10.1007/s10877-018-0163-y

Sobre a Masimo

A Masimo (NASDAQ: MASI) é líder global em tecnologias inovadoras de monitoramento não invasivo. Nossa missão é melhorar os resultados do paciente e reduzir o custo do tratamento. Em 1995, a empresa lançou o oxímetro de pulso Masimo SET ® Measure-through Motion and Low Perfusion™ (medição durante o movimento e em condições de baixa perfusão) que, conforme demonstrado em diversos estudos, reduz consideravelmente alarmes falsos e monitora com exatidão para garantir que os alarmes sejam reais. O Masimo SET ® também demonstrou ajudar os médicos a reduzir a retinopatia grave de prematuridade em neonatos, 1 melhorar a triagem CCHD em recém-nascidos, 2 e, quando usado para monitoramento contínuo com o Masimo Patient SafetyNet™* em alas de recuperação pós-cirurgia, reduzir as ativações de resposta rápida e os custos. 3,4,5 Estima-se que o Masimo SET ® seja usado por mais de 100 milhões de pacientes nos principais hospitais e em outras instalações de assistência à saúde no mundo, 6 e é o principal oxímetro de pulso em 17 dos 20 principais hospitais listados no U.S. News and World Report Best Hospitals Honor Roll 2017-2018. 7 Em 2005, a Masimo introduziu a tecnologia CO-Oximetry de pulso rainbow ®, permitindo o monitoramento contínuo e não invasivo dos constituintes do sangue, que antes só podiam ser medidos de forma invasiva, inclusive hemoglobina total (SpHb ® ), conteúdo de oxigênio (SpOC™), carboxiemoglobina (SpCO ® ), metemoglobina (SpMet ® ), o Índice de Variação Pleth (PVi ® ) e, mais recentemente, o índice de reserva de oxigênio (Oxygen Reserve Index, ORi™), além de SpO 2, frequência cardíaca e índice de perfusão (Pi). Em 2014, a Masimo lançou o Root ®, uma plataforma intuitiva de conectividade e monitoramento de pacientes com a interface Masimo Open Connectt ® (MOC-9 ® ), permitindo que outras empresas ampliem o Root com novos recursos e capacidades de medição. A Masimo também está assumindo um papel ativo de liderança em saúde eletrônica (mHealth), com produtos como o monitor de pacientes vestível Radius-7 ®, o oxímetro de pulso iSpO 2® para smartphones e o oxímetro de pulso de ponta de dedo MightySat™. Outras informações sobre a Masimo e seus produtos estão disponíveis no site www.masimo.com. Os estudos clínicos publicados sobre os produtos da Masimo estão disponíveis em http://www.masimo.com/evidence/featured-studies/feature/.

O ORi não recebeu liberação FDA 510(k) e não está disponível para venda nos Estados Unidos.

*A marca comercial Patient SafetyNet é usada sob licença da University HealthSystem Consortium.

Referências

Castillo A et al. Prevention of Retinopathy of Prematurity in Preterm Infants through Changes in Clinical Practice and SpO 2 Technology. Acta Paediatr. Fev 2011;100(2):188-92. de-Wahl Granelli A et al. Impact of pulse oximetry screening on the detection of duct dependent congenital heart disease: a Swedish prospective screening study in 39,821 newborns. BMJ. 2009;Jan 8;338. Taenzer AH et al. Impact of Pulse Oximetry Surveillance on Rescue Events and Intensive Care Unit Transfers: A Before-And-After Concurrence Study. Anesthesiology. 2010; 112(2):282-287. Taenzer AH et al. Postoperative Monitoring – The Dartmouth Experience. Anesthesia Patient Safety Foundation Newsletter. Spring-Summer 2012. McGrath SP et al. Surveillance Monitoring Management for General Care Units: Strategy, Design, and Implementation. The Joint Commission Journal on Quality and Patient Safety. Jul 2016;42(7):293-302. Estimativa: Dados arquivados sobre a Masimo. http://health.usnews.com/health-care/best-hospitals/articles/best-hospitals-honor-roll-and-overview

Declarações prospectivas

Este comunicado de imprensa inclui declarações prospectivas conforme definido na seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, e seção 21E da Lei de Bolsa de Valores de 1934, em conexão com a Lei de Reforma de Controvérsias de Títulos Privados de 1995. Essas declarações prospectivas incluem, entre outras, declarações associadas à potencial eficácia do PVi ® da Masimo. Essas declarações prospectivas têm como base nas expectativas atuais quanto a eventos futuros que nos afetem e estejam sujeitos a riscos e incertezas, todos de difícil previsão e muitos deles além do nosso controle, os quais poderiam fazer com que nossos resultados reais divergissem de modo considerável e adverso dos expressos em nossas declarações prospectivas devido a diversos fatores de risco que incluem, entre outros: riscos associados às nossas suposições quanto à capacidade de repetição de resultados clínicos; riscos associados à nossa convicção de que as tecnologias exclusivas de medição não invasiva da Masimo, inclusive o PVi da Masimo, contribuem para resultados clínicos positivos e à segurança dos pacientes; riscos associados à nossa convicção de que as inovações médicas não invasivas da Masimo oferecem soluções economicamente acessíveis e vantagens únicas; bem como outros fatores mencionados na seção "Fatores de risco" de nossos relatórios mais recentes protocolados junto à Comissão de Títulos e Valores Mobiliários (SEC, Securities and Exchange Commission), os quais podem ser obtidos gratuitamente no site da SEC em www.sec.gov. Apesar de acreditarmos que as expectativas refletidas em nossas declarações prospectivas sejam razoáveis, não sabemos se nossas expectativas serão corretas. Todas as declarações prospectivas incluídas neste comunicado de imprensa são expressamente qualificadas em sua totalidade pelas declarações de advertência precedentes. Advertimos os leitores a não confiar indevidamente nessas declarações prospectivas, que dizem respeito apenas à data de hoje. Não assumimos qualquer obrigação de atualizar, corrigir ou esclarecer tais declarações ou os “Fatores de risco” descritos em nossos mais recentes relatórios protocolados junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), seja ou não como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, exceto conforme possa ser exigido pelas leis de valores mobiliários aplicáveis.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

