Bank of America veröffentlicht Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2018

CHARLOTTE, North Carolina--(BUSINESS WIRE)--Jul 16, 2018--Die Bank of America hat heute ihre Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2018 veröffentlicht. Auf die Pressemitteilung, die ergänzende Einreichung und die Präsentation für Anleger können Sie wie folgt zugreifen:

Newsroom der Bank of America unter http://newsroom.bankofamerica.com Website für Anlegerpflege der Bank of America unter http://investor.bankofamerica.com Nachrichten-Website von Business Wire unter http://www.businesswire.com/portal/site/home/news

Informationen zur Anleger-Telefonkonferenz Chief Executive Officer Brian Moynihan und Chief Financial Officer Paul Donofrio werden die Finanzergebnisse im Rahmen einer Telefonkonferenz heute um 8:30 Uhr US-Ostküstenzeit (Eastern Time, ET; 14:30 MEZ) erläutern. Für eine reine Audio-Verbindung zur Telefonkonferenz wählen Sie bitte +1 877 200 4456 (USA) oder +1 785 424 1732 (international) und die Konferenz-ID 79795.

Bitte wählen Sie die Nummer zehn Minuten vor Beginn der Konferenz. Anleger können sich auch einen Live-Audio-Webcast der Konferenzschaltung anhören und die Präsentationsfolien im Abschnitt Events & Presentations der Anlegerpflege-Website des Unternehmens ansehen.

Informationen zum erneuten Anhören der Anleger-Telefonkonferenz Investoren können sich die Telefonkonferenz erneut auf der Website für Anlegerpflege anhören oder sie vom 16. Juli um 12:00 Uhr ET (18:00 MEZ) bis zum 23. Juli um 23:59 Uhr ET (24. Juli um 05:59 MEZ) über die Nummer 1.800.934.4850 (USA) oder 1.402.220.1178 (international) abrufen.

Bank of America Die Bank of America ist eines der weltweit größten Finanzinstitute mit einem Angebot für Privatkunden, kleine und mittlere Unternehmen sowie Großkonzerne, das sämtliche Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen Banking, Investment, Vermögensverwaltung und sonstigem Finanz- und Risikomanagement umfasst. Das Unternehmen bietet seinen Kunden in den USA eine beispiellose Nähe: Die Bank bedient etwa 47 Millionen Privatkunden und KMU mit rund 4.400 Zweigstellen, etwa 16.100 Geldautomaten und einem preisgekrönten Digital-Banking-System mit etwa 36 Millionen aktiven Nutzern sowie etwa 25 Millionen Nutzern von Mobilgeräten. Die Bank of America gehört zu den weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Vermögensverwaltung, Corporate und Investment Banking sowie beim Handel mit einer breiten Palette von Anlageklassen und betreut Unternehmen, Regierungen, Institutionen und Privatpersonen auf der ganzen Welt. Mit einer Fülle innovativer und benutzerfreundlicher Onlineprodukte und -dienstleistungen bietet die Bank of America rund drei Millionen Kleinunternehmern eine in der Branche beispielhafte Unterstützung. Das Unternehmen betreut seine Kunden durch Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, deren Territorien und mehr als 35 Ländern. Aktien der Bank of America Corporation (NYSE: BAC) sind an der New Yorker Börse notiert.

CONTACT: Anleger wenden sich bitte an:

Lee McEntire, Bank of America, 1.980.388.6780

Jonathan Blum, Bank of America (Fixed Income), 1.212.449.3112

Journalisten wenden sich bitte an:

Lawrence Grayson, Bank of America, 1.704.995.5825

lawrence.grayson@bankofamerica.com

