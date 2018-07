CALVIN KLEIN Fragrances annonce Lupita Nyong'o et Saoirse Ronan comme égéries de CALVIN KLEIN WOMEN

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--juil. 16, 2018--Calvin Klein, Inc., une filiale détenue en exclusivité par PVH Corp. [NYSE:PVH], et Calvin Klein Fragrances, une division de Coty Inc. [NYSE:COTY], ont dévoilé aujourd'hui la campagne publicitaire internationale imprimée pour le nouveau parfum CALVIN KLEIN WOMEN, premier parfum CALVIN KLEIN à être élaboré sous la vision du créateur en chef Raf Simons.

CALVIN KLEIN WOMEN

La campagne met à l'honneur LupitaNyong'o et Saoirse Ronan. Actrices primées et porte-paroles de leur génération, les deux femmes sont universellement reconnues pour leur talent, créativité, intelligence et force de caractère.

Réalisée par l'artiste Anne Collier, sous la direction créatrice de Lloyd & Co., la campagne célèbre les héroïnes de la culture contemporaine à travers des femmes emblématiques. Lupita et Saoirse figurent dans la campagne imprimée, et dans deux portraits frappants et directs, placés à côté de figures choisies du passé, qui les ont inspirées; des icônes de la féminité qui ont façonné leurs identités, en tant que créatrices, et que femmes. Lupita se trouve à côté de la chanteuse et interprète aux multiples facettes Eartha Kitt et de l'incontournable actrice américaine Katharine Hepburn. Saoirse est au côté de l'actrice primée Sissy Spacek et de la chanteuse primée et militante des droits civils Nina Simone.

"Avec ce parfum, nous voulions mettre le concept de la pluralité au centre des débats. La campagne explore la féminité, un groupe de femmes liées par un fil commun: le désir d'avoir le pouvoir de créer leur propre identité, et d'épauler et d'ouvrir la voie à celles qui les suivront", déclare Raf Simons, créateur en chef chez Calvin Klein. " CALVIN KLEIN WOMEN s'inspire de la transmission de la force et de l'inspiration d'une femme à l'autre; de la pluralité associée à l'individualité; de la liberté d'expression; et de la notion que le collectif est aussi vital que l'individuel."

Lupita et Saoirse figureront également dans la campagne télévisée de CALVIN KLEIN WOMEN, réalisée par Anne Collier à New York, et qui sera diffusée dans le monde entier plus tard dans l'été.

La fragrance CALVIN KLEIN WOMEN est un jeu de contrastes, avec autant de facettes que les femmes qui les inspirent. Senteur florale boisée, elle fusionne force et fragilité, fraîcheur et sensualité. D'une teinte légèrement rosée, le parfum est élaboré autour de trois ingrédients clefs: des capsules fraîches d'eucalyptus, de délicats pétales de fleur d'oranger et du puissant cèdre d'Alaska. Le flacon brouille les frontières entre l'art et la mode, fusionnant des éléments de langage visuel de la photographie contemporaine avec des notions ancestrales du féminin. Il évoque une féminité intemporelle, avec une ligne ergonomique arrondie en verre lesté et une pompe et un collier argentés, qui puisent dans les archétypes traditionnels de la parfumerie. Il bouleverse à la fois les codes de l'esthétique et respecte les traditions, avec un bouchon surdimensionné en forme de disque conçu en collaboration avec Raf Simons, et un canevas d'impressions photographiques par Anne Collier.

CALVIN KLEIN WOMEN pose la question: "Qui sont vos femmes?" Avec le hashtag #IAMWOMEN, les femmes du monde entier peuvent rendre hommage aux femmes de leurs vies, qui ont contribué à faire ce qu'elles sont aujourd'hui, en partageant simplement une photo de celles qui les ont inspirées. Les photos peuvent être partagées sur calvinklein.com/IAMWOMEN.

CALVIN KLEIN WOMEN est disponible à la vente, à partir d'aujourd'hui, sur calvinklein.com, chez les revendeurs CALVIN KLEIN, Harvey Nichols London Knightsbridge et sur HarveyNichols.com.

À propos de Lupita et Saoirse:

Lupita Nyong'o a fait ses débuts cinématographiques dans 12 Years a Slave, et a reçu un Academy Award® dans la catégorie Meilleure actrice dans un second rôle, ainsi que de nombreuses autres distinctions, notamment le Screen Actors Guild Award®, le Critics’ Choice Award®, l'Independent Spirit Award®, le NAACP Image Award® et le 2013 Hollywood Film Awards® New Hollywood Award pour ses interprétations. Elle a ensuite tourné dans un grand nombre de films acclamés par la critique, y compris Star Wars : Le Réveil de la Force, Queen of Katwe et Black Panther. Elle travaille actuellement sur plusieurs projets, notamment Us, The Killer, Born a Crime, 355, The Woman King, et Americanah.

Saoirse Ronan, lauréate du Golden Globe® et trois fois nominée à l'Academy Award®, a été découverte par Hollywood à l'âge de treize ans après son interprétation remarquée dans le drame de guerre Reviens-moi, qui lui a valu sa première nomination à un Academy Award® . Elle a depuis été nominée à deux autres reprises pour ses interprétations inoubliables dans Brooklyn et Lady Bird. Cet automne, Ronan apparaîtra dans le premier rôle de Mary Queen of Scots.

À propos d'Anne Collier:

Au cours de ces quinze dernières années, l'artiste Anne Collier a produit une œuvre très ciblée sur les intersections formelles et les entremêlements psychologiques de la photographie, la culture matérielle, et l'auto-assistance. Ses travaux ont tout récemment fait l'œuvre d'une exposition exclusive à l'Anton Kern Gallery, New York (2018); et d'une exposition d'étude au FRAC Normandie, Rouen, France (2018). Elle a été le sujet d'une exposition majeure d'étude de voyage organisée par le Museum of Contemporary Art, Chicago (2014), et son œuvre sera exposée dans le cadre d'une exposition exclusive au Sprengel Museum, à Hanovre, à l'automne 2018, qui sera ensuite transférée au Fotomuseum Winterthur, en Suisse. Les œuvres de Collier sont exposées aux collections permanentes du Museum of Modern Art (New York), du Whitney Museum of American Art (New York), du Solomon R. Guggenheim Museum (New York), du Museum of Contemporary Art (Los Angeles), du Centre Georges Pompidou (Paris), et de la Tate (Londres), entre autres.

À propos de CALVIN KLEIN WOMEN:

Griffé par la parfumeuse Annick Menardo et la maître-parfumeuse Honorine Blanc.

De délicats pétales de fleur d'oranger, des capsules fraîches d'eucalyptus, et du cèdre d'Alaska sont associés au poivre noir et au citron Sfuma, à un bouquet de Magnolia Grandiflora et de Jasmine Absolute, et à la séduction brute de l'huile essentielle d'Olibanum et à l'Ambrox® Super.

À propos de Calvin Klein, Inc.:

CALVIN KLEIN est une marque mondiale mettant en valeur un style de vie audacieux et des idéaux progressistes, offrant un esthétisme souvent minimaliste et empreint de séduction. Nous cherchons à faire vibrer et à inspirer notre public tout en utilisant l'imagerie provocante de modèles atypiques pour enflammer les sens.

Fondée en 1968 par Calvin Klein et son partenaire d'affaires Barry Schwartz, nous avons bâti notre réputation en tant que chef de file de la mode américaine à travers nos propres conceptions esthétiques et innovantes. La vente au détail des produits CALVIN KLEIN a généré un chiffre d'affaires international dépassant les 8 milliards de dollars en 2017, avec une distribution dans 110 pays. CALVIN KLEIN emploie plus de 10 000 collaborateurs dans le monde. Nous avons été acquis en 2003 par PVH Corp.

À propos de PVH Corp.:

Avec une histoire longue de plus de 135 ans, PVH a fait preuve d’excellence dans le développement de marques et d’entreprises avec de riches héritages américains, pour devenir l’un des plus importants fabricants de vêtements au monde. Nos plus de 36 000 collaborateurs opèrent dans plus de 40 pays, pour un chiffre d’affaires annuel s'approchant des 9 milliards de dollars. Nous sommes propriétaires des marques emblématiques , , , , , *, et , ainsi que de la marque de sous-vêtements . axée sur le numérique. Nous commercialisons par ailleurs toute une gamme d’articles sous marques propres ou à licence, de renommée nationale et internationale.

*La marque Speedo est sous licence à durée illimitée en Amérique du Nord et aux Caraïbes de Speedo International Limited.

À propos de COTY Inc.

Coty est une des plus grandes entreprises mondiales du secteur de la beauté, avec un chiffre d'affaires d'environ 9 milliards de dollars, avec l'objectif de célébrer et de libérer la diversité de la beauté des consommateurs. Son solide héritage entrepreneurial a créé un portefeuille emblématique de grandes marques de la beauté. Coty est un chef de file mondiale du parfum, le solide numéro deux dans la couleur et l'esthétique des salons de coiffure professionnels, et le numéro trois dans les cosmétiques de couleur. Coty exploite trois divisions, à savoir Coty Consumer Beauty, qui se concentre sur les cosmétiques de couleur, les produits de coloration et d'esthétique pour les cheveux, les soins du corps et les parfums dans les réseaux de détaillants grand public avec des marques telles que Bourjois, Max Factor, Rimmel, Wella, Adidas et Guess; Coty Luxury, qui se spécialise dans les fragrances et les soins cutanés de luxe avec des marques telles que Gucci, Hugo Boss, Calvin Klein, Chloe, Bottega Veneta et Alexander McQueen; et Coty Professional Beauty, qui se concentre sur l'approvisionnement aux propriétaires et professionnels de salons pour les cheveux et les ongles, avec des marques comme Wella Professionals, System Professional, OPI et ghd. Coty compte sur environ 20 000 collaborateurs dans le monde et ses produits sont vendus dans plus de 130 pays. Coty et ses marques s'engagent en faveur de diverses causes sociales, et cherchent à minimiser leurs impacts sur l'environnement. Pour de plus amples renseignements sur Coty Inc., veuillez visiter www.coty.com.

