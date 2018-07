CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 488 1-2 Dec 504 Mar 519 May 529 3-4 Jul 535 1-4 Sep 544 1-2 Dec 558 1-2 Mar 568 May 572 1-4 Jul 573 3-4 Sep 573 3-4 Dec 573 3-4 Mar 573 3-4 May 573 3-4 Jul 573 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 341 3-4 Dec 355 1-4 Mar 367 1-4 May 374 1-4 Jul 380 3-4 Sep 383 3-4 Dec 389 1-2 Mar 401 1-2 May 408 Jul 413 1-2 Sep 406 1-2 Dec 407 Jul 420 3-4 Dec 416 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Sep 231 1-2 Dec 237 Mar 241 May 242 3-4 Jul 247 3-4 Sep 249 Dec 249 Mar 249 May 249 Jul 247 1-2 Sep 247 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Aug 829 1-2 Sep 835 1-4 Nov 845 3-4 Jan 856 Mar 865 1-2 May 875 1-4 Jul 884 Aug 885 1-4 Sep 881 1-2 Nov 881 1-2 Jan 889 3-4 Mar 896 May 904 3-4 Jul 913 1-2 Aug 915 1-4 Sep 905 1-4 Nov 897 1-2 Jul 924 3-4 Nov 903 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Aug 27.64 Sep 27.76 Oct 27.86 Dec 28.09 Jan 28.35 Mar 28.66 May 29.00 Jul 29.35 Aug 29.50 Sep 29.65 Oct 29.72 Dec 29.91 Jan 30.18 Mar 30.53 May 30.78 Jul 31.00 Aug 31.12 Sep 31.23 Oct 30.95 Dec 31.03 Jul 31.03 Oct 31.03 Dec 31.03 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Aug 329.10 Sep 328.30 Oct 328.10 Dec 327.50 Jan 325.50 Mar 319.90 May 318.10 Jul 319.60 Aug 319.90 Sep 319.90 Oct 318.40 Dec 319.00 Jan 319.50 Mar 319.30 May 321.40 Jul 323.40 Aug 321.30 Sep 321.30 Oct 321.30 Dec 322.40 Jul 325.30 Oct 325.30 Dec 332.30